Hiába magasztalják óriási gólja után Szoboszlait – fő kritikusa mégis odaszúrt neki
Túlzás nélkül kijelenthető, hogy a jobb hátvédként játszó magyar válogatott játékos nevét zengi egész Liverpool. Szoboszlai Dominik a vasárnapi az Arsenal ellen hazai pályán vívott rangadón óriási szabadrúgás gólt lőtt az ősi rivális londoni alakulat ellen. A szurkolók mellett a szakértők is rendkívül elismerően beszéltek róla a mérkőzés után, kivéve fő kritikusa, Jamie Carragher.
Szoboszlai Dominik pazar szabadrúgásgóllal döntötte el az Arsenal elleni rangadót.
Fotó: Getty Images
Mind az Arsenal és a Liverpool is két győzelemmel várta a Premier League 3. fordulójában, az egymás elleni rangadót. Szoboszlai Dominik ezen a mérkőzésen is jobb hátvédként szerepelt Arne Slot összeállításában. A mérkőzés hajrájában, a 83. percben Szoboszlai Dominik 28 méterre a kaputól egy védhetetlen lövéssel mattolta az ágyúsok spanyol kapusát, David Rayat.
A mérkőzés lefújása után a vörösök szurkolói természetesen dicsérő kommentek ezreivel árasztották el a csapat közösségi média felületeit, de más csapat drukkerei is elismerően nyilatkoztak a magyar játékos megmozdulásáról. Egyre többen kezdik hasonlítani a klub egyik legnagyobb legendájához, a korábban szintén 8-as mezben játszó Steven Gerrardhoz. Rajtuk kívül a szakértők is elismerően nyilatkoztak Szoboszlai játékáról.
Szoboszlai Dominik nem akárkivel ünnepelt a győzelem után – fotóval
A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón, az Arsenal vezetőedzője, Mikel Arteta elmondta, érezte, hogy egyetlen mozzanat fog dönteni, és ez végül Szoboszlai elképesztő találatával meg is valósult. A Manchester United egykori kiválósága, Gary Neville egyenesen Cristiano Ronaldot megidézőnek nevezte megmozdulást, amely nem rossz előjel a szeptember 9-én megrendezésre kerülő, Magyarország-Portugália világbajnoki selejtező előtt. A több százezer követővel rendelkező, labdarúgással foglalkozó influenszer, Caroline Salame szerint ez volt az egyik legszebb szabadrúgásgól a Premier League történetében.
Szoboszlai Dominik egyik fő kritikusa a hatalmas gól ellenére odaszúrt a magyar játékosnak
A Liverpool korábbi játékosa, a Szoboszlait gyakran kritizáló Jamie Carragher szintén méltatta a székesfehérvári születésű játékost, de nem bírta ki hogy egy kissé csípős megjegyzést tegyen a gólja kapcsán.
Sokat hallottunk már arról, milyen jól tud távolról lőni.Ezt eddig nem sokszor láttuk a Liverpoolban, de… Azta, micsoda gól!
– mondta Carragher