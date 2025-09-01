Hiába magasztalják óriási gólja után Szoboszlait – fő kritikusa mégis odaszúrt neki

Mind az Arsenal és a Liverpool is két győzelemmel várta a Premier League 3. fordulójában, az egymás elleni rangadót. Szoboszlai Dominik ezen a mérkőzésen is jobb hátvédként szerepelt Arne Slot összeállításában. A mérkőzés hajrájában, a 83. percben Szoboszlai Dominik 28 méterre a kaputól egy védhetetlen lövéssel mattolta az ágyúsok spanyol kapusát, David Rayat.

Szoboszlai Dominik szabadrúgásból szerzett gólja döntötte el az Arsenal elleni rangadót.

Fotó: Getty Images/Peter Byrne

A mérkőzés lefújása után a vörösök szurkolói természetesen dicsérő kommentek ezreivel árasztották el a csapat közösségi média felületeit, de más csapat drukkerei is elismerően nyilatkoztak a magyar játékos megmozdulásáról. Egyre többen kezdik hasonlítani a klub egyik legnagyobb legendájához, a korábban szintén 8-as mezben játszó Steven Gerrardhoz. Rajtuk kívül a szakértők is elismerően nyilatkoztak Szoboszlai játékáról.