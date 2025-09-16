szeptember 16., kedd

Edit névnap

19°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

1 órája

Sallai Roland testvére is bekerült a hét csapatába

Címkék#kézilabda#Paróczy Sára#Sallai Nikolett#Sallai Roland#Dunaújvárosi Kohász

Hétfő este kihirdették a A női és a férfi kézilabda NB I K&H Liga 2. fordulójának legjobb csapatát. A nők között a Dunaújvárosi Kohász (DKKA) beállósát, valamint Sallai Roland testvérét, Sallai Nikolettet is beválasztották a hét csapatába.

Feol.hu
Sallai Roland testvére is bekerült a hét csapatába

Sallai Nikolett is bekerült a női kézilabda NB I. 2. fordulójának hét csapatába.

Fotó: Sallai Nikolett

Az M4 Sport kézilabda magazinjában kihirdetésre került a hét válogatottja, melybe két Fejér vármegyei kötődésű játékos is bekerült. A beállós posztra a Kohász játékosa, Paróczy Sára került be aki a DKKA-MOL Esztergom mérkőzés során hét gólt lőtt az esztergomiak hálójába, azonban hiába a nagyszerű egyéni teljesítmény, a hazai együttes 34-43-ra kikapott Elek Gábor tanítványaitól. Az egykori Puskás Akadémia játékos, Sallai Roland testvére, Sallai Nikolett, a Szombathelyi KKA balszélsője is bekerült a hét legjobbjai közé. Öt gólja, és védekezésben mutatott játéka nagyban hozzájárult a Kozármisleny elleni 22-18-as sikerhez.

Sallai Roland
Paróczy Sára mellett Sallai Nikolett, Sallai Roland testvére is bekerült a hét válogatottjába.  
Fotó: M4 Sport

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu