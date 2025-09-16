1 órája
Sallai Roland testvére is bekerült a hét csapatába
Hétfő este kihirdették a A női és a férfi kézilabda NB I K&H Liga 2. fordulójának legjobb csapatát. A nők között a Dunaújvárosi Kohász (DKKA) beállósát, valamint Sallai Roland testvérét, Sallai Nikolettet is beválasztották a hét csapatába.
Sallai Nikolett is bekerült a női kézilabda NB I. 2. fordulójának hét csapatába.
Fotó: Sallai Nikolett
Az M4 Sport kézilabda magazinjában kihirdetésre került a hét válogatottja, melybe két Fejér vármegyei kötődésű játékos is bekerült. A beállós posztra a Kohász játékosa, Paróczy Sára került be aki a DKKA-MOL Esztergom mérkőzés során hét gólt lőtt az esztergomiak hálójába, azonban hiába a nagyszerű egyéni teljesítmény, a hazai együttes 34-43-ra kikapott Elek Gábor tanítványaitól. Az egykori Puskás Akadémia játékos, Sallai Roland testvére, Sallai Nikolett, a Szombathelyi KKA balszélsője is bekerült a hét legjobbjai közé. Öt gólja, és védekezésben mutatott játéka nagyban hozzájárult a Kozármisleny elleni 22-18-as sikerhez.