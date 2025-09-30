Pole-pozícióval és dobogóval koronázta meg szezonját Kovács Bálint

A Bol d'Or dobogó után egy héttel Kovács Bálintnak már Hockenheimben, az IDM Superbike záró fordulóján kellett bizonyítania. Már pénteken is csúcsformában volt, a szabadedzésen az első helyet szerezte meg. Másnap a kvalifikáción is ő futotta meg a leggyorsabb kört, így nagy önbizalommal várhatta a vasárnapi futamokat.

A győzelemért is harcban volt a 2. futamon Kovács Bálint.

Fotó: Kovács Bálint/Facebook

Az első futam rajtjánál sajnos a Kovács mögül rajtoló Florian Alt lerajtolta a székesfehérvári motorost, ám az első körben a középmezőnyben hatalmas baleset történt, ami miatt piros zászlóval megszakították a versenyt. Az újraindítást követően az 5. helyig esett vissza a magyar motoros, és ezután ismét egy nagy bukás után megszakították a futamot, így csupán 5 kört tudtak teljesíteni az első futam során.

Dobogóval zárta a 2025-ös IDM Superbike idényt Kovács Bálint

A második futamon végig csatában volt a győzelemért Kovács, Lukas Tuloviccal és Florian Alttal hatalmas csatát vívtak a 18 kör alatt, végül a 3. helyen hozta be a BMW-t. Ezzel 121,5 ponttal a 7. helyen zárt az idei bajnokság végén.