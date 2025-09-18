szeptember 18., csütörtök

Kézilabda

1 órája

Új szerepben Klujber Katrin

Új csapatkapitányt avattak a magyar női kézilabda-válogatottnál. A Dunaújvárosi Kohász KA nevelése, Klujber Katrin vette át a posztot ideiglenesen Böde-Bíró Blankától.

Szabó Zsolt

A magyar női kézilabda-válogatott csütörtökön zárt kapuk mögött, szombaton Tatabányán pedig nézők előtt játszik edzőmérkőzést Svédországgal, amely hozzájuk hasonlóan a november végén kezdődő világbajnokságra készül. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány  felcsúti edzőtáborban az MTI-nek elárulta, a gyermekvállalás miatt hiányzó Böde-Bíró Blanka helyett a dunaújvárosi, DKKA nevelésű Klujber Katrin tölti be a csapatkapitányi tisztséget az együttesben. – írta társoldalunk a duol.hu.

Klujber Katrin
Klujber Katrin a válogatott új kapitánya.
Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A jelenleg a Ferencvárosban játszó jobbátlövővel készített interjút a dunaújvárosi portál az új pozícióval kapcsolatban, ami IDE KATTINTVA érhető el.

 

