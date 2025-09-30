szeptember 30., kedd

Labdarúgás

2 órája

Minden, amit a ma esti Galatasaray-Liverpool meccsről tudni kell

Magyar rangadóval folytatódik a Bajnokok Ligája 2025-2026-os idényének alapszakasza. A Galatasaray-Liverpool összecsapás 21 órakor kezdődik, és összeszedtünk minden fontos tudnivalót a mérkőzéssel kapcsolatban.

Szabó Zsolt

A két együttes teljesen ellentétesen kezdte meg a 2025-2026 Bajnokok Ligája szereplését. A Kerkez Milossal és Szoboszlai Dominikkal felálló Liverpool óriási izgalmak közepette győzte le az Atlético Madridot, míg a Sallai Rolandot a soraiban tudó Galatasarayra súlyos verést mért az Eintracht Frankfurt. A kezdőcsapatokban Szoboszlai és Sallai helye szinte biztos, ám Kerkez a Vörösök legutóbbi, Crsytal Palace ellen elveszített bajnoki után igen sok kritikát kapott, így az ő helye nem tűnik biztosítottnak az Arne Slot által irányított együttesben. A Galatasaray-Liverpool összecsapás több szempontból is izgalmasnak ígérkezik.

Galatasaray-Liverpool
Hasonló gólörömre most biztosan nem lesz példa a Galatasaray-Liverpool mérkőzésen.
Fotó: Mirkó István

Sallai még nem nyert Szoboszlai Dominik ellen

Sallai Roland eddig öt mérkőzést játszott Szoboszlai Dominik ellenfeleként. A Freiburg szélsőjeként három Bundesliga-bajnokin (1-1, 1-1, 1-3), a Német Kupában pedig egy-egy döntőben (2022, 1-1 után 11-esekkel 3-5) és elődöntőben (2023, 1-5) maradt nyeretlen az akkor az RB Leipziget erősítő székesfehérvári születésű játékos ellen. Azonban talán a RAMS parkban megremeghet Szoboszlaiék lába, ugyanis a török ultrák elképesztő hangulatot teremtenek a Galata hazai mérkőzései során. 

Ennek is köszönhető, hogy az isztambuliak a hazai pályán lejátszott utóbbi 20 nemzetközi kupameccsükből csak négyszer kaptak ki. Tavaly BL-selejtezőn a Young Boystól, előtte pedig a Bayern Münchentől, a Barcelonától és a PSV-től. Bár a hollandokat és a svájciakat leszámítva mindegyik magasan jegyzett együttes, itt a remek alkalom arra hogy Sallaiék rácáfoljanak a papírformára. 

Józanító pofon volt a hétvégi Crystal Palace elleni vereség?

A Liverpool egyértelmű esélyese a találkozónak, ebben a szezonban fantasztikus formát mutat Arne Slot együttese, ám most vasárnap meglepetésre kikapott az egyre jobb formába lendülő Crystal Palace ellen a találkozó 97.percében kapott ki a Londonban. A Vörösök a az előző szezonban április óta, a Premier League megnyerése után minden mérkőzésükön a 80. perc után biztosították be a győzelmet, amelynek a hétvégén meglett a böjtje, és ebben az idényben elszenvedték első vereségüket tétmérkőzésen. Ennek fejében Szoboszlaiék lehetséges hogy már a találkozó elején el akarják dönteni a mérkőzést, tanulva a vasárnapi hibából.

Galatasaray-Liverpool – 2006-ban nyertek utoljára a Vörösök

Az eddigi hat egymás ellen lejátszott mérkőzésük során három Galatasaray. Mindössze egy Liverpool győzelem született, amelyet a 2006-2007-es Bajnokok Ligája-csoportkör során ért el a Rafa Benitez által vezetett angol együttes. A maradék két találkozó döntetlennel zárult. A mai mérkőzés 21 órakor kezdődik.

 

 

 

