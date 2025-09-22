3 órája
Bajnoki címmel távoztak Kiskunhalasról
A hétvégén két helyen is érdekelt volt a székesfehérvári ökölvívó egyesület. A Fehérvár Küzdősport SE fiatal bokszolója, Turós Levente az U17-es válogatott edzőtáborában vett részt édesapjával, míg Nagy Benedek és Borbély Norbert Kiskunhalason, a Testvérvárosok Kupán voltak érdekeltek.
Igen mozgalmas heteken van túl a Fehérvár Küzdősport SE. Egy héttel ezelőtt is két helyen kellett helyt állniuk, szombaton Nagyberkiben utánpótlás tornán vettek részt, vasárnap pedig már a Sztárboxban volt érdekeltsége az egyesületnek. Az elmúlt hétvégén is két fronton kellett bizonyítania Turós Arnold tanítványainak.
A szombaton és vasárnap Turós Levente és édesapja, egyben edzője Turós Arnold az U17-es válogatott edzőtáborában vett részt. Emiatt a kiskunhalasi Testvérvárosok Kupán, Major Milán képviselte az egyesületet. Itt Borbély Norbert U15, 50 kg-ban, míg Nagy Benedek U17, 57 kg-ban lépett a szorítóba. Benedek számára igen jól alakult a torna, az összes mérkőzésén kiütéssel győzött, ezzel megszerezte a bajnoki címet. Norbert megosztott pontozással azonban kikapott a selejtezőben, így számára hamar véget ért a megmérettetés.