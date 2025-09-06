Milliókkal segíti a fehérvári jégkorongot a csapat új szponzora

A MET Arénában zajló sajtótájékoztatón ünnepélyes keretek között történt meg a Fehérvár AV19 és az E2 Hungary energiavállalat közti együttműködési megállapodásának aláírása. A csarnok névadója, a MET csoporthoz tartozó E2 Hungary energiavállalat éves szinten 10 milliós összeggel járul hozzá a csapat költségvetéséhez. Ezzel a MET összesen 160 millió forinttal támogatja az együttest. A mostani 10 millió mellett a csarnokra szánt 150 milliós összeg 30%-át is a csapat kapja, a többit pedig az aréna üzemeltetésére fordítják. Az eseményen részt vett Cser-Palkovics András Székesfehérvár polgármestere, valamint Szépfy Márton, az E2 Hungary Zrt. vezérigazgatója, és Gál Péter Pál, a Fehérvár AV19 SC elnöke.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

A Klagenfurt ellen kezdi a bajnokságot a Fehérvár AV19

A Fehérvár AV19 következő mérkőzése a Klagenfurt ellen idegenben lesz az ICEHL első fordulójában. Hazai pályán pedig vasárnap a Black Wings Linz ellen mutatkozik be tétmérkőzésen a 2025-2026-os idényben.