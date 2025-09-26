szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

15°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

1 órája

Sallai Nikolett visszatér Fejér vármegyébe

Címkék#szombathelyi kézilabda#Alba Fehérvár KC#kézilabda

Az előző idényt még a Dunaújvárosi Kohászban játszó Sallai Nikolett a Szombathelyi KKA-val tér vissza a vármegyébe. Az Alba Fehérvár KC szombaton 16:30-kor fogadja a szombathelyieket, a Női kézilabda NB I K&H Liga 3. fordulójában Köfém Sportcsarnokban. Igen szoros mérkőzésre van kilátás, hiszen legutóbb döntetlent játszottak a felek.

Szabó Zsolt

Szuzana Lazovics együttese a válogatott szünet előtti két mérkőzésen igen szélsőséges eredményeket értek el. A nyitó fordulóban hazai pályán a Debrecen ellen tíz gólos vereséget szenvedtek, míg egy héttel később Balatonbogláron a NEKA ellen 13 góllal győzött az Alba Fehérvár KC. A Bo Rudgaard által irányított irányított szombathelyiek is ugyanilyen mérleggel kezdték az idényt, bár az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a Győr ellen kezdték az idényt, akik simán verték a vasiakat. Ezután a Kozármisleny ellen igen megszenvedtek Sallai Nikolették. Az NB I./B-ből frissen feljutó együttest mindössze két góllal tudták megverni.

Alba Fehérvár KC
Kemény mérkőzés vár az Alba Fehérvár KC játékosaira.
Fotó: Fehér Gábor

Az előző idényben a két csapat legutóbb Szombathelyen találkozott egymással, ahol igen kiélezett találkozót vívtak egymással, de végül 34-31-re legyőzték a fehérvári lányokat. A hazai pályán vívott találkozó szintén izgalmasra sikeredett 26-26-os döntetlennel végződött az összecsapás. Ennek fejében ember legyen a talpán aki megjósolja, ki fog nyerni szombaton.

Az Alba Fehérvár KC jobbátlövője is kiélezett küzdelemre számít

A klub hivatalos oldalának a csapat jobbátlövője, Katarina Pavlovics mondta el gondolatait a találkozót megelőzően.

„Tudjuk, hogy nem lesz könnyű mérkőzés, jó játékosaik vannak, és biztosan agresszívan fognak játszani. Megpróbáljuk majd a saját ritmusunkat rájuk erőltetni, és az első perctől az utolsóig bátran a pályán lenni. Azt hiszem, a kulcsfontosságú pillanatokban a koncentráció és a jó csapatjáték fog dönteni. Ha összetartunk és hiszünk egymásban, akkor meg fog jönni az eredmény. A szurkolóinknak meg szeretném megköszönni a támogatásukat, rengeteget jelent nekünk, amikor érezzük a felőlük áramló energiákat. Remélem, hogy szombaton is minél többen kijönnek a meccsre és a hátszelünk lesznek.” –nyilatkozta a horvát légiós.

A Szombathelyi KKA elleni mérkőzés 16:30-kor kezdődik a Köfém Sportcsarnokban.
 


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu