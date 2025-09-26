Sallai Nikolett visszatér Fejér vármegyébe

Szuzana Lazovics együttese a válogatott szünet előtti két mérkőzésen igen szélsőséges eredményeket értek el. A nyitó fordulóban hazai pályán a Debrecen ellen tíz gólos vereséget szenvedtek, míg egy héttel később Balatonbogláron a NEKA ellen 13 góllal győzött az Alba Fehérvár KC. A Bo Rudgaard által irányított irányított szombathelyiek is ugyanilyen mérleggel kezdték az idényt, bár az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a Győr ellen kezdték az idényt, akik simán verték a vasiakat. Ezután a Kozármisleny ellen igen megszenvedtek Sallai Nikolették. Az NB I./B-ből frissen feljutó együttest mindössze két góllal tudták megverni.

Kemény mérkőzés vár az Alba Fehérvár KC játékosaira.

Fotó: Fehér Gábor

Az előző idényben a két csapat legutóbb Szombathelyen találkozott egymással, ahol igen kiélezett találkozót vívtak egymással, de végül 34-31-re legyőzték a fehérvári lányokat. A hazai pályán vívott találkozó szintén izgalmasra sikeredett 26-26-os döntetlennel végződött az összecsapás. Ennek fejében ember legyen a talpán aki megjósolja, ki fog nyerni szombaton.

Az Alba Fehérvár KC jobbátlövője is kiélezett küzdelemre számít

A klub hivatalos oldalának a csapat jobbátlövője, Katarina Pavlovics mondta el gondolatait a találkozót megelőzően.

„Tudjuk, hogy nem lesz könnyű mérkőzés, jó játékosaik vannak, és biztosan agresszívan fognak játszani. Megpróbáljuk majd a saját ritmusunkat rájuk erőltetni, és az első perctől az utolsóig bátran a pályán lenni. Azt hiszem, a kulcsfontosságú pillanatokban a koncentráció és a jó csapatjáték fog dönteni. Ha összetartunk és hiszünk egymásban, akkor meg fog jönni az eredmény. A szurkolóinknak meg szeretném megköszönni a támogatásukat, rengeteget jelent nekünk, amikor érezzük a felőlük áramló energiákat. Remélem, hogy szombaton is minél többen kijönnek a meccsre és a hátszelünk lesznek.” –nyilatkozta a horvát légiós.

A Szombathelyi KKA elleni mérkőzés 16:30-kor kezdődik a Köfém Sportcsarnokban.





