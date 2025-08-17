A Fehérvár Küzdősport SE fiataljai is ünnepeltek a MÖSZ100-on

A székesfehérvári Fehérvár Küzdősport SE három ifjú ökölvívóval képviseltette magát a Hősök terén megrendezésre kerülő a MÖSZ100 elnevezésű ünnepségen. Az U15-ös Borbély Norbert menetről menetre egyre magabiztosabban bokszolt, így egyhangú pontozással legyőzte ellenfelét a szorítóban. Csapattársa, U17-ben László Levente azonban alulmaradt a ringben.

Borbély Norbert hagyhatta el győztesen a szorítót a MÖSZ100 ünnepségén.

Fotó: Turós Arnold

Turós Levente ellenfél nélkül maradt a MÖSZ100-on

Az előzetes program szerint Turós Levente is ringbe szállt volna, ám ellenfele nem vállalta a küzdelmet, így ő mérkőzés nélkül maradt a Magyar Ökölvívók Szövetségének fennállásának 100. évfordulóját ünneplő eseményen.