2 órája
A Fehérvár Küzdősport SE fiataljai is ünnepeltek a MÖSZ100-on
Turós Arnold tanítványai is bokszoltak a magyar ökölvívás ünnepi rendezvényén. A MÖSZ100-on a Magyar Ökölvívók Szövetségének centenáriumát ünnepelték a hősök terén, melynek során 100 összecsapást játszottak le minden korosztályban.
A székesfehérvári Fehérvár Küzdősport SE három ifjú ökölvívóval képviseltette magát a Hősök terén megrendezésre kerülő a MÖSZ100 elnevezésű ünnepségen. Az U15-ös Borbély Norbert menetről menetre egyre magabiztosabban bokszolt, így egyhangú pontozással legyőzte ellenfelét a szorítóban. Csapattársa, U17-ben László Levente azonban alulmaradt a ringben.
Turós Levente ellenfél nélkül maradt a MÖSZ100-on
Az előzetes program szerint Turós Levente is ringbe szállt volna, ám ellenfele nem vállalta a küzdelmet, így ő mérkőzés nélkül maradt a Magyar Ökölvívók Szövetségének fennállásának 100. évfordulóját ünneplő eseményen.