Az 5. meccsen dől el minden

A mérkőzés első játszmája ott folytatódott, ahol az előző mérkőzés véget ért Újpesten. A játékosok olyan intenzitással röplabdáztak, mintha egy bajnoki döntővel érne fel az 5. helyért zajló csata. Bár, a Loki számára valóban élet-halál kérdés volt a győzelem, a mérkőzés előtt. A MÁV Előre a játékrész elején leginkább az UTE hibáiból szerzett pontot, Martinez Finé sorozatban kétszer ütötte a labdát a székesfehérvári térfélre, így 3-5-re vezetett az Újpest. A fehérváriaktól Josipa Markovic és Isa Andersson pontjaival három pontos vendég vezetést dolgoztak le a szett felénél, 11-11-re módosult az állás. Már itt látszott, hogy az a csapat fogja megnyerni ezt a szettet, aki elsőként veszíti el a koncentrációját. Ez úgy tűnt az Újpest lesz, Jelinkova és Tarin hibázott a vendég oldalon, és 16-13-ra vezettek a székesfehérváriak. A budapestiek hiába kértek időt, nem tudtak a végjátékban közeledni ellenfelükhöz. A végere összeomlott az Újpest, és az első szettet simán behúzta a MÁV Előre 25-17.

Bár néhányszor gödörbe került a MÁV Előre, óriási csapatmunkát bemutatva verték meg az UTE-t Fotó: Fehér Gábor

Térfélcsere után Az UTE összeszedte magát, és ismét Tarin és Finé volt eredményes a liláktól. Erre Sziládi Viktória, és Isa Andersson válaszolt a hazai oldalon, és nekik is köszönhetően három ponttal vezetett a székesfehérvári együttes 6-3. Ebből fordítani tudott a budapesti gárda, és bár próbálta magát tartani a MÁV Előre, a 8-12-re nőtt a budapestiek előnye. Ekkor a Loki került gödörbe, az ellenfél sorra szerezte a pontokat. 8-15-nél Kaszap Tamás kikérte második idejét is. Hiába próbáltak mindent elkövetni, hogy visszajöjjenek a meccsbe a hazaiak, pontot a vendégek hibáiból, és Pallag lévén tudtak szerezni. 8-18-nál feltámadt a Loki, de ezzel a jó sorozattal is csak 15-21-re tudtak visszajönni, és végül megnyerték a játékrészt a budapestiek, ezzel pedig kiegyenlítettek 15-25.

A harmadik szett eleje egy elképesztően kiegyenlített, szoros játékot hozott. A MÁV Előre egy minimális előnyre szert tett 8-6-nál, de ebből vissza tudott jönni a lila- fehér egyesület. Ismét gödörbe kerültek a hazaiak, Kaszap Tamás időt kért 9-12-es vendég előnynél. A szünet jót tett a hazaiaknak, vissza tudtak jönni egyetlen pontra, de az UTE rövid időn belül visszaállította 3 pontos előnyét 12-15. Orosz Bianka egy maratoni hosszúságú labdamenet után ismét visszahozta egyetlen pontra a Lokit, majd következő labdamenetnél is ő ütötte be a labdát az újpesti térfélre így kiegyenlítettek Kaszap Tamás tanítványai. A Sziládi-Pallag-Orosz trió révén már a MÁV Előre vezetett a végjátékban három ponttal 20-17. Amelyet nem is engedett ki a kezéből, és ismét megszerezték a vezetést a találkozón 25-20.