Fradi 2 órája

Pascal Jansen: tisztelni kell a Bajnokok Ligáját, különben pórul járunk (videó)

A Ferencváros ötgólos előnnyel várja a visszavágót a walesi bajnok, a The New Saints ellen. A kedd esti meccsen a zöld-fehérek egyik legjobbja, az orosz elit klubokkal hírbe hozott brazil szélső, Marquinhos már nem játszik. A Fradi holland edzője, Pascal Jansen szerint a jelenlegi keret így is tökéletesen alkalmas, hogy kiharcolják a továbbjutást és tovább csiszolják a játékukat.

MW MW

Pascal Jansen vezetőedző (b8) a Ferencváros labdarúgócsapatának edzésén a másnapi Ferencvárosi TC-The New Saints (walesi) Bajnokok Ligája selejtezőmérkőzés előtt a Groupama Arénában 2024. július 22-én Forrás: MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

A Ferencváros idén nem esett abba a hibába, mint tavaly, hogy egy gyengébbnek ítélt ellenfél ellen nem készül fel teljes erőből – a feöreri KI igencsak meglepte a zöld-fehéreket –, és az új holland vezetőedző, Pascal Jansen irányításával valósággal kiütötte a walesi bajnokot, a The New Saints gárdáját. Az 5-0-ra megnyert odavágó egyik legjobbja biztosan nem játszik majd a kedd este, 20 órától rendezett visszavágón – derült ki a Magyar Nemzet oldaláról. Nem lehet gond a műfű A Ferencváros csapata gyakorlatilag már az első körben eldöntötte a továbbjutás kérdését a The New Saints elleni Bajnokok Ligája-selejtező párharcban, mivel hazai pályán 5-0-ra győzte le a walesi együttest. Ezzel az is szinte teljesen biztos, hogy a Fradi ismét ott lesz az európai fociporondon, a kérdés már csak az, hogy a BL-ben, az Európa-ligában vagy az Európai Konferencia-ligában teszi-e mindezt. – Rögtön a meccs után hangsúlyoztam, hogy tisztelned kell a Bajnokok Ligáját, mert különben megbosszulja magát. Voltak jó részek az első mérkőzésen és most készen állunk arra, hogy holnap egy jó meccset játszunk – nyilatkozta a találkozó előtt a Fradi edzője, Pascal Jansen. – Nyilván voltak olyan részek is, amin még dolgoznunk kell. Ez természetesen egy folyamat, de jó úton járunk, és egy kis ízelítőt adtunk abból, hogy mi a játékfilozófiánk. Mindenképpen szeretnénk felhasználni ezt a találkozót arra is, hogy tovább csiszoljuk a játékunkat – árulta el a bajnokcsapat mestere. A TNS műfüves pályán rendezi a mérkőzéseit, természetesen a némileg szokatlan környezet mellett sem ment el a mester szó nélkül. – Nem okozhat gondot a műfű a csapatnak, ez a dolog része a selejtezőknek, bármilyen felületen játszanunk kell, ez nem lehet kifogás. Botka, Pászka és Marquinhos sem elérhető jelenleg, azért nem jöttek a csapattal, de ezek a játékosok, akik velünk jöttek, elég jók ahhoz, hogy elvégezzék a munkát – fejtette ki Jansen. Az már nyílt titok, hogy a brazil szélsőért az orosz bajnokság elit klubjai állnak sorba, és a legutóbbi információk szerint a Fradi előző trénere, Dejan Sztankovics edzette Szpartak Moszkva lehet a befutó – olvasható a Magyar Nemzet oldalán.

Esély a BL-re A Fradi és a magyar válogatott kapusa, Dibusz Dénes szerint csapatának minden esélye megvan arra, hogy a Bajnokok Ligájában szerepeljen ősszel. – Az elmúlt öt év eredményeinek köszönhetően most van egy olyan esélyünk, hogy akár a selejtezők során végig kiemeltek legyünk. Ez egy olyan esély, amiért nyilvánvalóan megdolgoztunk az elmúlt években, de most ezzel az eséllyel élni kell – mondta el a magyar bajnok kapusa az Origónak. – Többnyire együtt maradt a tavalyi keretünk, jött egy olyan vezetőedző, akinek szerintem elég magas szakmai tudása van, jól látja a futballt, jól látja a csapatot és jól megtalálta a közös hangot az öltözővel – dicsérte Jansent Dibusz, majd hozzátette, hogy a vezetőedző rendkívül alapos, és azt lehet érezni, tudja, mit, miért csinál. A Ferencváros továbbjutás esetén vélhetően a régi ismerőssel, a dán Midtjyllanddal találkozik, a csapat idegenben háromgólos előnyt szerzett az andorrai Santa Coloma ellen. Bajnokok Ligája, selejtező, 2. forduló, visszavágó The New Saints (walesi)–Ferencvárosi TC, 20.00

