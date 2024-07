A legutóbbi kiírásban bronzérmes Puskás Akadémia 2-1-re győzött vasárnap az Újpest vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga nyitófordulójában.

A Konferencia-liga selejtezőjében érdekelt felcsútiak sikere azt is jelenti, hogy

vereséggel mutatkozott be a lila-fehérek kispadján Bartosz Grzelak, aki az előző idényben még a Fehérvár FC-t irányította.

Nagy lendülettel és igencsak kezdeményezően lépett fel a nyáron alaposan átalakult Újpest, melynek lendületét csak a szurkolók füstbombái törték meg, ugyanis néhány percre félbeszakadt a mérkőzés. A fölényben futballozó lila-fehérek első helyzetére bő negyedórát kellett várni, amikor Tamás próbálkozását védte vetődve a felcsúti kapus. Nem sokkal később még közelebb jártak a gólhoz a fővárosiak, azonban Ljujic közelről a kapufára fejelte a labdát. A vendégek első kapura lövésére harminc percet kellett várni, Nagy Zsolt ugyan célt tévesztett, viszont ezt követően felbátorodott a Puskás Akadémia, amely uralta a játékot a szünetig hátralévő időben, gól ugyanakkor nem született.

Az első félidő is élvezetes futballt hozott, de a másodikra még tudtak emelni a színvonalon a játékosok. Mindkét csapat támadólag lépett fel, előbb az újpesti kapuban Piscitelli, majd a túloldalon Pécsi is nagy bravúrral védett. Bő tíz perc elteltével a hazai hálóőr még egy nagyot védett, azonban a kipattanót már Colley a kapuba fejelte, de nem örülhetett sokáig a vendég együttes, mert Ljujic hatalmas gólt lőtt a jobb felső sarokba. A gólzápor - öt perc alatt három találat - újabb felcsúti vezetést eredményezett, Colley ezúttal szöglet után volt eredményes lábbal. Hátrányban az Újpest mindent egy lapra feltéve rohamozott az utolsó félórában, meg is voltak a helyzetei az egyenlítéshez, azonban minden kimaradt, ahogy a túloldalon a szórványos kontráknál is, így az átalakult fővárosi klub vereséggel kezdte az új idényt.