SKORPIÓ

A Hold már hétfő óta erős intuíciót adott, de erre most még rátesz egy nagy lapáttal a Plútó és a Neptunusz is, úgyhogy most egészen biztos, hogy tűpontos meglátásaid lesznek. Ennek hatása alól a környezeted sem tudja kivonni magát: most többen fordulnak hozzád tanácsért. Napközben pedig már átlép a Hold a Nyilasba, és lelkessé tesz.