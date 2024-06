A 30 év alatti kategóriában ITT tud szavazni. A kisiskola kategória jelöltjeit ITT, a nagyiskola kategória jelöltjeit pedig ITT találja.

Ismerje meg a tesitanárokat:

30 év alattiak: Nagy Enikő / Vác / Váci SZC Boronkay György Műszaki Technikum és Gimnázium

Nagy Enikő vagyok a váci Boronkay György Műszaki Technikum és Gimnázium tanára. Második éve dolgozom a suliban, ahol egyébként pár évvel ezelőtt még én is diák voltam. Tesit és angol nyelvet tanítok, illetve idéntől osztályfőnöki szerepbe is léphettem, ami egy teljesen új szintre emelte a munkámat. Őszintén és boldogan mondhatom, hogy mindennél jobban szeretem a munkámat és egy életre szóló hivatásként tekintek rá. A suli egy nagyszerű közeg, a gyerekek pedig az egyik legnagyobb örömforrás a mindennapjaimban. Hiszem, hogy az iskola egy klassz hely, és diákok-tanárok egyaránt a kemény munka és tanulás mellett valami rendkívülit tudunk együtt közösen alkotni. Szeretném, ha a tudás támogatása mellett jó kedvet, örömöt, élményeket, törődést és szeretetet is tudnék adni a tanulóimnak. Engem leginkább a gyerekek motiválnak nap, mint nap, és remélem, hogy őket pedig nekem sikerül motiválnom. Tanárnak lenni leírhatatlan érzés, elmondhatatlanul sokat ad! Nem tudom, hogy ki jelölt engem, de köszönöm, sokat jelent! :)

Kisiskola kategória: Bertókné Varga Éva / Pánd / Pándi Általános Iskola

Egy apró, de nagyon gyönyörű településen dolgozom immáron 19 éve, a Pándi Általános Iskolában. Kis létszámú osztályokkal családiasan telnek az órák. Igyekszem mindenkinek átadni a mozgás örömét az órákon s azon kívül is. Szeretünk a gyerekekkel mindenféle mozgásformát kipróbálni. A sport mellett nagyon szeretem a természetet, amibe próbálom bevonni diákjaimat is. Mottóm: a sport öröme mindenkié.

Nagyiskola kategória: Etédi Zoltán / Cegléd / Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Pályámat 38 éve a jelenlegi munkahelyemen, a ceglédi Szent Kereszt Katolikus Általános Iskolában kezdtem mint testnevelő tanár. A tanítás mellett 15 évig NB1-es kézilabdás is voltam. Előszeretettel élek iskolai keretek között az egyik legkedvesebb szabadidős tevékenységemnek, a táborszervezésnek. Sí, kajak-kenu és lovaglótáborokat is bonyolítottam, eddig már összesen 86 alkalommal. A katolikus iskola mellett a ceglédi Dózsa György Kollégiumban testnevelő, szabadidő-szervező és nevelőtanár is vagyok. A munkám számomra a hivatásom, melyben még ma is örömömet lelem.