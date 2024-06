Nem kívánságműsor

A férfiaknál a Szeged három olyan csapattal is összekerült a férfikézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének sorsolásán, amely az előző szezonban ott volt a kölni négyes döntőben. A címvédő Barcelona mellett az ezüstérmes dán Aalborg HB, valamint a BL-ben negyedik helyezett, német bajnok SC Magdeburg is egy csoportba került a Szegeddel. A csongrádiak nyolcasába került a Máthé Dominikot foglalkoztató lengyel Industria Kielce is.

Most rendesen belehúztunk. Minden meccs nyílt lesz, de ez nem kívánságműsor. A célunk, hogy szerezzünk minél több győzelmet, minél több pontot, és jussunk tovább

– szögezte le Bánhidi Bence, a Szeged csapatkapitánya.