A szegediek a meccs során többször is a kapusuk lecserélésével próbálkoztak, hogy a létszámfölényes támadásokkal visszajöjjenek a meccsbe a kezdeti háromgólos hátrányból. Ez az első félidőre közepére sikerült is, hiszen csak egy találat volt a különbség, utána viszont hét és fél perc alatt egy 4-0-s sorozattal ismét ellépett a Veszprém. A játékvezetők két percen belül öt kiállítást ítéltek, újra megtört a Szeged lendülete, és a szünetben a hazai csapat újra háromgólos hátrányban volt. A második félidőben sem tudott közelebb férkőzni ellenfeléhez a Szeged, bár ebben az időszakban a védekezésre már kevesebb figyelmet fordítottak a csapatok, így gólokban gazdag játékrészt láthattak a nézők. A bakonyiak címvédése egy percig nem forgott veszélyben. Szeged elégedetlen lehet az idénnyel, de a távozó Szita Zoltán vélhetően nem csak az eredmények miatt tett keserű nyilatkozatot, ami a hazai bajnokság két topcsapatának belső problémáira is rávilágított.

Ligetvárit zaklatták

Szita Zoltán két szegedi idény után visszatér a lengyel Wisla Plock csapatához, a hazaiak játékosa sokatmondó nyilatkozatot tett a hazai vereség után.

– Megpróbálom visszanyerni a régi formámat. Olyan helyre megyek, ahol megbecsülnek, igyekszem ezt kihasználni – mondta a magyar válogatott játékos, aki az elmúlt két évről diplomatikusan csak annyit mondott, hogy sokat tanult a szegedi időszak során. Szita érezhetően keserű szavai után újra felvetődik a régi kérdés: miközben Magyarországnak két, nemzetközi szinten is magasan jegyzett, rendre a Bajnokok Ligája kieséses fázisába jutó csapata van, a magyar válogatott nem tud a Veszprémre és a Szegedre épülni, mert nincs annyi hazai játékos a két csapatban – olvasható a Magyar Nemzet oldalán.