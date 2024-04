Golovin szerint nem tudták használni a gyakorolt elemeket Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány szerint a magyar női kézilabda-válogatott a Nagy-Britannia ellen 49-11-re megnyert csütörtöki olimpiai selejtezőmérkőzésen nem tudta használni a korábban gyakorolt játékelemeket. „Nem volt róluk sok információnk, nem tudtuk, milyen állapotban vannak, milyen erőt képviselnek, és csak nyolc játékosukról tudtunk videót szerezni. Így kellett lejátszani ezt a mérkőzést” – nyilatkozta az MTI-nek a szakvezető. Csupán kedd este derült ki, hogy Kamerun vízumproblémák miatt nem utazik el Magyarországra, így került a csoportba Svédország, Japán és a házigazda mellé Nagy-Britannia, amely soha nem szerepelt még világ- vagy Európa-bajnokságon. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány

Fotó: Dömötör Csaba / Forrás: Nemzeti Sport Golovin hozzátette, védekezésből próbált gyors gólokat lőni csapata, és amikor rendezett védelemmel találta szemben magát, lehetett látni, hogy a britek teljesen máshogyan védekeznek, mint a svédek vagy a japánok, ezért nem igazán tudták használni azokat a dolgokat, amiket gyakoroltak. A magyaroknak a második félidőben volt olyan időszakuk, amikor sorozatban négyszer találtak be az ellenfél üresen hagyott kapujába, utána viszont nem éltek a britek létszámfölényes támadójátéka által adódó lehetőségekkel. Erről Golovin elmondta, azok már nem voltak kimondottan tiszta lövőhelyzetek, és nem akartak kapkodni, ami nagyon fontos lesz a következő mérkőzéseken. A sajtótájékoztatón az edző elmondta: a meccs előtt azt tervezték, hogy próbálnak a saját tempójukban kézilabdázni és a saját játékukat játszani, és ez sikerült is. „Biztos vagyok benne, hogy a britek sokkal többet tudnak a kézilabdáról, de az ismert módon, nehéz körülmények között kerültek ide. Ennek ellenére le a kalappal előttük, mert mindent megtettek, hogy megnehezítsék a dolgukat” – szögezte le. Elárulta, a svéd-japán mérkőzés első félidejét a helyszínen tekinti meg a csapat, hogy élőben is legyenek benyomásai a következő ellenfelekről.