Telt ház és remek hangulat fogadta a csapatokat a DVTK Arénában, a játékosok pedig gondoskodtak arról, hogy a közönség jól szórakozzon.

Dejan Stankovic, a Ferencváros szerb (j) és Szergej Kuznyecov, a Diósgyőr ukrán vezetőedzője a diósgyőri DVTK Stadionban 2023. október 22-én

Fotó: Czeglédi Zsolt / Forrás: MTI

A jó iramú első félidő első védését Dibusz mutatta be, ezzel együtt a kezdetektől a Ferencváros irányított. A fővárosiak már a diósgyőri térfél közepén letámadták riválisukat, s az első valamirevaló támadásukból meg is szerezték a vezetést: Marquinhos lövését Ogyincov még kiütötte, de az érkező Botka közelről az üres kapuba passzolt. A DVTK a játékrész derekán talált magára, innentől már a hazaiak is veszélyeztettek, a befejezésekbe azonban rendre hiba csúszott. A zöld-fehérek viszonylag könnyedén átjátszották a középpályát és többször is távoli lövésekkel próbálkoztak, Abu Fani kísérleténél csak a kapufa mentette meg a házigazdákat az újabb góltól. Az első félidőben sok volt a helyzet mindkét oldalon, bár ezt az eredményjelzőn álló 0–1 nem tükrözte.

A szünet után némileg csökkent az iram, és leginkább a mezőnyben folyt a küzdelem. A nemzeti ünnep előestéjén az 56. percben mindkét szurkolótábor transzparenssel emlékezett a forradalom hőseire, néhány perccel később pedig megduplázta előnyét az FTC: egy kiugratás után a csereként beállt Pesic lőtte ki a bal alsó sarkot.

A gól után bátrabban támadtak a hazaiak, s miután Wingo fellökte Klimovicsot a kapu előterében, büntetőből szépítettek. A 11-est Pozeg Vancas értékesítette magabiztosan. Néhány perccel később a másik oldalon is büntetőt ítélt Bogár játékvezető, de aztán VAR-vizsgálat után visszavonta azt, Marquinhos pedig sárga lapot kapott színészkedésért. A hajrában, így a tízperces hosszabbításban is a Diósgyőr hajtott az egyenlítésért, az FTC azonban magabiztosan tartotta előnyét.

OTP Bank Liga, 10. forduló:

Diósgyőri VTK–Ferencvárosi TC 1–2 (0–1)

DVTK Aréna, 12 178 néző, v.: Bogár

gólszerzők: Pozeg Vancas (68., 11-esből), illetve Botka (14.), Pesic (61.)

A Debrecen Domingues két góljának és gólpasszának is köszönhetően verte a Fehérvárt (videó)

A házigazda Debrecen a francia Brandon Domingues két góljának és gólpasszának is köszönhetően 3–1-re verte a Fehérvárt a labdarúgó OTP Bank Liga tizedik fordulójának vasárnapi játéknapján. A vendéglátó hajdúsági együttes ezzel a sikerrel négymeccses nyeretlenségi sorozatot szakított meg, míg a Fehérvár három veretlenül megvívott bajnoki után kapott ki ismét.

Kiegyenlített küzdelmet hozott az első félidő, ám támadásban sokkal pontosabbak és veszélyesebbek is voltak a hazaiak, akik már a hetedik percben előnybe kerültek. Bárány Donát gólját ugyan les miatt először nem adta meg a játékvezető, de a videóbírós ellenőrzés után felülbírálta saját döntését.

A hátrányba kerülő Fehérvár próbált futballozni és küzdeni az egyenlítésért, ám sok volt a pontatlanság a játékában, miközben a DVSC - a fehérvári kapus rossz kirúgása után - a 33. percben újfent gólt szerzett, így megduplázta előnyét. Az összkép alapján megérdemelten vonulhatott megnyugtató előnnyel a szünetre a házigazda, a vendégek részéről pedig láthatóan és érezhetően többre volt szükség a folytatásban.

Fordulás után ennek megfelelően más felfogásban jött ki az öltözőből a Fehérvár, amely egy perc után szépített is. A vendéglátó ugyanakkor azonnal reagált, ismét magához ragadta a kezdeményezést, és ha nem is szegezte kapujának a riválist, sokkal több veszélyes akciót vezetett. Az egyik ilyen támadásnak a végén Domingues az addigi gólpassza és gólja mellett megint eredményes volt, ezzel visszaállította a kétgólos különbséget. A folytatásban adódtak ugyan helyzetek, de gól már nem esett, a DVSC pedig megérdemelten tartotta otthon a három pontot.

OTP Bank Liga, 10. forduló:

Debreceni VSC–Fehérvár FC 3–1 (2–0)

Debrecen, 5870 néző, V: Berke

gólszerzők: Bárány (7.), Domingues (33., 71.), illetve Szabó L. (46.)

Az MTK csúnyán lebőgött hazai pályán (videó)

A Puskás Akadémia vendégként 5–0-s győzelmet aratott az MTK Budapest ellen vasárnap a labdarúgó OTP Bank Liga tizedik fordulójában. Ezzel a negyedik helyre lépett előre, amelyről akkor csúszhat hátrébb ebben a körben, ha az esti zárómérkőzésen a DVTK otthon legyőzi a Ferencvárost. Az MTK sorozatban a harmadik komoly vereségét szenvedte el: ezt megelőzően 6–1-re kapott ki az FTC-től, majd 3–0-ra a Fehérvár FC-től.

Hamar vezetéshez juthatott volna az MTK, Stieber végezhetett el a hatodik percben - kezezésért videóbírós segédlettel megítélt - büntetőt, de a labdát a keresztlécre lőtte. Nem sokkal később a Puskás Akadémia veszélyeztetett, majd egy jobb oldali szöglet után előnybe is került, mert Batik jól érkezett és pontosan fejelt az öt és feles vonaláról a kapu jobb oldalába.

Ezután többet birtokolta a labdát az MTK, az előnyben lévő Puskás Akadémia átengedte a területet, de a hazai csapat nem igazán tudott mit kezdeni a felállt védelemmel szemben. Bobál bokasérülése miatt a 37. percben cserére kényszerült a fővárosi együttes - a védőt később hordágyon vitték el a pálya mellől -, egy perccel később pedig növelte előnyét a vendégcsapat: hazai szöglet után gyorsan került a túloldalra a labda, Gruber balról cselezett befelé és 18 méterről a rövid sarokba lőtt. A Puskás Akadémia a félidő nagy részében stabilan tartotta távol a kapujától ellenfelét, kevés helyzet adódott az MTK előtt.

A szünet után feljebb tolta védekezését a felcsúti alakulat, amelyben három helyen változtatott Hornyák Zsolt vezetőedző. Kezdeményezőbbé, aktívabbá vált a vendégek játéka és csakhamar nőtt a különbség. Az MTK nem tudta feltörni ellenfele védekezését, hátul pedig nem volt elég határozott, így a Puskás Akadémia - még két gólt szerezve - fölényes győzelmet aratott.

OTP Bank Liga, 10. forduló:

MTK Budapest–Puskás Akadémia FC 0–5 (0–2)

Új Hidegkuti Nándor Stadion, v.: Antal

gólszerzők: Batik (10.), Gruber (38.), Corbu (65.), Nagy Zs. (74.), Favorov (91.)