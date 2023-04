Jelenleg a Mount Everesten történő akklimatizálódás zajlik, amely során a hegymászó hozzászoktatja szervezetét a ritka levegőhöz, valamint táborláncot épít ki a hegyen. A táborok kiépítését a sportoló önállóan végzi, minden szükséges felszerelését önerőből viszi fel a hegyre, az alaptábor felett teljesen saját erejére van utalva. Az első akklimatizációs kör április 24-én kezdődött.

A hegymászó beszámolója szerint két éjszakát töltött 6400 méteren, valamint érintette a 6700 méter fölötti magasságot is, amely a Lhoce-fal peremhasadékát jelenti. A hétfői néhány órás vihart leszámítva minden zökkenőmentesen zajlott. Egy-egy új magasság elérése során jellemző a kellemetlen éjszakai közérzet, és így az alváshiány is, de az alaptáborban most lesz pár napja kipihenni magát. A Khumbu-jégesés útvonaláról úgy tudja, hogy hosszabb a tavalyinál, de kevésbé látta fenyegetőnek. "Jól érzem magam és várom, hogy elinduljak az újabb körre!" - zárja a jelentését.

A hegymászó a következő akklimatizációs kör során kiépíti harmadik, 7200 méterre tervezett magassági táborát, ahol egy éjszakát el szeretne tölteni. A folyamatos emelkedés lehetővé teszi a légnyomás változásához, így az oxigénszegény környezethez történő alkalmazkodást. Suhajda Szilárdnak várhatóan három ilyen körre lesz szüksége, mielőtt a legmagasabb pontra indulhat.