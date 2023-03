Megszenvedjük a kapusposztot Gulácsi sérülése miatt. Más poszton is van hiányzónk, ezért más poszton is újoncot vagy új játékost hívtam meg. De nincs miért aggódni, mert akik pótolják a kiesőket, méltók a válogatottságra. Például Nagy Zsolt helyére Ferenczi János kapott meghívót. Csoboth Kevin fiatal, stabil játékos, aki majdnem mindig kiemelkedően játszik, ráadásul szerintem Magyarországon jelenleg nincs nála gyorsabb játékos. Varga Barnabás pedig túl a góljain tudja értelmezni a játékot, jól osztogat, átlátja a játékhelyzeteket, így más poszton is tudjuk használni, mint amelyen a Paksban futballozik