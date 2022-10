Újpest-Kisvárda

A legutóbb ezüstérmes hazai csapat sorozatban a harmadik vereségét szenvedte el az élvonalban.

A találkozót eredetileg Kisvárdán rendezték volna, de a Várkerti Stadionban elhasználódott a gyep, ezért a piros-fehérek a pályaválasztói jog felcserélését kérték.

OTP Bank Liga, 9. forduló:

Újpest FC-Kisvárda Master Good 4-0 (3-0)

----------------------------------------

Szusza Ferenc Stadion, 1984 néző, v.: Pintér

gólszerzők: Vranjanin (31., öngól), Goure (36., 45+1.), Simon K. (68.)

piros lap: Kovacic (59.), Ötvös (93.)

sárga lap: Diaby (18.), illetve Vranjanin (20.), Camaj (30.), Navratil (73.)

Újpest FC:

----------

Nikolic - Szabó B., Diaby, Csongvai, Antonov - Mack, Onovo (Boumal, 81.) - Simon K. (Varga Gy., 81.), Katona (Ljujic, 69.), Csoboth (Lahne, 69.) - Goure (Tallo, 75.)

Kisvárda Master Good:

---------------------

Hindrich - Gey, Vranjanin, Kovacic, Matheus Leoni - Asani (Navratil, 70.), Ötvös, Karabeljov (Melnyik, a szünetben), Makowski (Vida, a szünetben) - Mesanovic (Ilievski, 80.), Camaj (Lucas, a szünetben)

Egyértelműen az Újpest kezdte jobban és lendületesebben a találkozót, a technikai hibák azonban eleinte megakadályozták a nagyobb helyzetek kialakulását.

A játékrész derekán a vendégeknek is volt néhány ígéretes akciójuk, de a lövések rendre elkerülték a kaput. Bő félóra elteltével a lila-fehérek jutottak vezetéshez egy öngóllal: a felszabadítani akaró Vranjanin találta el nagyon szerencsétlenül a labdát. A fővárosiak lendületbe jöttek - Csoboth volt különösen elemében - és kifejezetten veszélyesen futballoztak a szünet előtti percekben, így Goure duplájával jószerivel el is döntötték a három pont sorsát az első félidőben.

A folytatásban a Kisvárdán a hármas csere sem segített, ugyanúgy a nagy kedvvel futballozó Újpest akarata érvényesült, ráadásul az 59. percben Kovacic utolsó emberként szabálytalankodott, így kiállította őt a játékvezető. A hazaiaknak tíz perc sem kellett, hogy emberelőnyben is betaláljanak, 4-0 után pedig mindkét csapat gyakorlatilag már csak a lefújást várta. Nem sokkal a vége előtt a szintén utolsó emberként szabálytalankodó Ötvöst is leküldte a pályáról a bíró, így a vendégek kilenc emberrel fejezték be a mérkőzést.

Debrecen-Budapest Honvéd

A Debreceni VSC már 4-0-ra is vezetett, de végül csak 4-3-ra nyert a vendég Budapest Honvéd ellen a labdarúgó OTP Bank Liga kilencedik fordulójának második szombati mérkőzésén.

A hajdúságiak új vezetőedzője, Srdjan Blagojevic így győzelemmel mutatkozott be az NB I-ben.

Debreceni VSC-Budapest Honvéd 4-3 (3-0)

---------------------------------------

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 4512 néző, v.: Erdős

gólszerzők: Babunski (15.), Baráth (26.), Bódi (32.), Lagator (48.), illetve Domingues (53.), Samperio (70., 11-esből), Jónsson (72.)

piros lap: Gomis (91.)

sárga lap: Neofitidisz (79.), Baranyai (86.), Gróf (89.)

Debreceni VSC:

--------------

Gróf - Bévárdi (Baranyai, 82.), Lagator, Deslandes, Ferenczi - Varga J., Baráth P. (Dreskovic, 82.) - Bódi (Sós, 59.), Dzsudzsák (Neofitidisz, 76.), Szécsi - Babunski (Olawale, 59.)

Budapest Honvéd:

----------------

Szappanos - Doka (Jónsson, 60.), Cirkovic (Lovric, 60.), Prenga, Tamás - Mitrovic (Plakuscsenko, 70.), Gomis - Bocskay (Domingues, a szünetben), Samperio, Zsótér - Kocsis D. (Ennin, a szünetben)

A Debrecen lépett fel támadólag az első percekben, a hazaiak kifejezetten lendületesen futballoztak, amelynek eredményeként negyedóra elteltével vezetést is szereztek.

Előnyben sem vett vissza a tempóból a Loki, amely rendre a vendégvédelem mögé tudta játszani a labdát, egy ilyen akció révén Baráth is eredményes volt, majd nem sokkal később Bódi hajszálpontos lövésével eldőlni látszott a találkozó. A kispestiek támadásban semmit nem mutattak az első félidőben, első próbálkozásukra 45 percet kellett várni.

A második játékrész azonnal hazai találattal indult, de ez könnyelművé tette a hajdúsági együttest. A Honvéd bár agresszívabb játékra váltott, ám továbbra is elképzelés nélkül futballozott, mégis szépített a csereként beállt Domingues fejesével. A mérkőzést az változtatta meg alapjaiban, hogy Samperio büntetőjével és Jónsson szép lövésével három perc alatt egy gólra felzárkózott a fővárosi gárda, amely ettől kezdve egyértelműen irányított. A kispestiek rohamoztak az utolsó negyedórában az egyenlítésért, volt is lehetőségük, de vagy célt tévesztettek, vagy Gróf védett bravúrosan, így ha nehezen is, de végül otthon tartotta a három pontot a DVSC.