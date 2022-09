Férfi vízilabda-válogatottunk a nyár eleji, hazai világbajnokság lesújtó, hetedik helyezése után a vasárnap zárult spliti Eb-n visszatért a nemzetközi elitbe, ezüstérmet nyert.

Fél évszázada, a müncheni olimpia után ugyan Rajki Béla szövetségi kapitány arra hivatkozva mondott le, hogy az ezüst a magyar pólóban kudarc, de ez a felelősségteljesen rátarti álláspont sajnos vagy szerencsére már régen nem érvényes. Olyannyira nem, hogy a 2013-as vb-elsőség óta eltelt kilenc esztendőben fiaink csupán egy nagy tornán, a 2020-as, budapesti kontinensviadalon diadalmaskodtak. A mostani eredménynek tehát a közeli és távolabbi múlt relatív eredménytelensége miatt is lehet örülni, nem beszélve a jövőről.

A Märcz Tamást váltó új szövetségi kapitány, Varga Zsolt ugyanis öt világversenyes újonccal indult Splitbe, ebben a keretben Nagy Ádám a maga huszonnégy évével már-már rutinos játékosnak számított. De róla is ki hitte volna, hogy éppen a vb-címvédő spanyolok elleni elődöntőben bombáz be három, remekbe szabott gólt?

Én. Én bizony hittem, sőt reméltem. Immár huszonkét éve. Pedig ő akkor még csupán kétéves volt, de – szüleivel jó barátok lévén – közös krétai nyaralásunk alkalmával a strandon tisztes távolból olyan erővel és precizitással lőtt fejbe egy matchboxszal, hogy majdnem infarktust kaptam. Csak meg akart lepni kicsit; mit mondjak, sikerült. Onnantól követem a fejlődését, az elkötelezettségét, a józan gondolkodását, az érzelmekkel ösztönösen jól vegyített tudatosságát. Ennek jeleként azt, hogy 2017-ben a komolyabb, pénzesebb kérők helyett Miskolcot választotta, mert felfogta, hogy innen a húszon elsősorban nem fényre, hanem játékra van szüksége. Úgyis érezte, hogy hamarosan eljön az ő ideje – hát el is jött. Nyáron hívta a Ferencváros, és most már örömmel mondott igent, aztán hívta Märcz is a vb-re, majd Varga az Eb-re. Ez utóbbinak a kulcsmeccsén alapvetően bekk típus létére támadásban lett nyerő ember.

Mások az ő személyes ismeretségeik révén nyilván további kerettagokról szereztek hasonló tapasztalatokat, Varga Zsolt szövetségi kapitány pedig minden jelöltjéről. Ennek köszönhetően alakult ki a vb és az Eb közötti, egyedien rövid idő alatt is a jövő csapata, amely Splitben váratlan gyorsasággal robbant be a jelenbe.

Nem mi mondjuk ezt, hanem az ellenfelek, a szerbek, a spanyolok, a horvátok mesterei. Ha már az Eb-n olykor nem hittünk a szemünknek, higgyünk legalább nekik!