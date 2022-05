Vas Márton, a világelitbe feljutott magyar jégkorong-válogatott általános igazgatója folyamatos tárgyalásban van Sean Simpson szövetségi kapitánnyal a következő idényre szóló megbízatás ügyében.

Vas az M4 Sport Sporthíradójában kedden nyilatkozott a kanadai szakember jövőjével kapcsolatosan.

"Folyamatos tárgyalásban vagyunk vele. A szándék megvan, egyelőre még nincs konkrétum, de dolgozunk az ügyön, hogy nemsokára meglegyen Magyarországnak a jövő évi szövetségi kapitánya is" - fogalmazott az általános igazgató.

A csapat a vasárnap zárult ljubljanai divízió I/A világbajnokságon a második helyen végzett, és így 2008 és 2015 után, történelme során harmadszor feljutott a világ legjobbjai közé.

Vas kiemelte, a válogatott "totálisan megérett" a feljutásra, és szeretnének szintet lépni, azaz most már egyszer-egyszer bennmaradni az elitben. Szerinte a játékosoknak el kell hinniük, hogy képesek erre. Az első két A csoportos vb-n, 2009-ben Svájcban és 2016-ban Szentpéterváron ez nem sikerült.

A csapatkapitány Nagy Gergő ezzel kapcsolatban megjegyezte, nem szabad kishitűnek lenni, és akkor van esély a bennmaradásra.

Magyarország Szlovéniával közösen megpályázta a jövő évi elit vb rendezését, amelyet eredetileg Szentpétervár kapott, ám az oroszoktól az ukrajnai háború miatt a nemzetközi szövetség elvette a jogot.

Vas Márton szerint a nemzetközi szövetség most két olyan országnak is adhatja a vb-t, amely folyamatosan zárkózik az elithez, ezzel új piacok nyílhatnak, lehet a sportágat népszerűsíteni olyan helyeken is, ahol nem sűrűn fordul meg az elit, és egészen biztos benne, hogy "jó otthont adhatnánk" a vb-nek.