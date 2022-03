A német Andreas Vollmert nevezték ki a magyar női röplabda-válogatott szövetségi kapitányának.

A hazai szövetség szerdai sajtótájékoztatóján Sarlós Márton elnökségi tag, a női válogatott csapatvezetője bejelentette, hogy az 56 éves trénerrel a jövő nyári Európa-bajnokság végéig szóló szerződést kötöttek, amely sikertelen kvalifikáció esetén felbontható.

Az új kapitány kiválasztásánál az egyik fő szempont az volt, hogy a női válogatottnál néhány éve elindult generációváltás teljesen végbe menjen, ugyanis azok a játékosok, akik az elmúlt négy Eb-részvétel kiharcolásában kulcsszerepet játszottak, vagy már visszavonultak, vagy pályafutások vége felé járnak

– mondta Sarlós. Hozzátette, Vollmer több állomáshelyén is bizonyította, hogy szeret, illetve tud fiatalokkal dolgozni és képes belőlük ütőképes csapatot építeni, itt is ez lesz vele szemben az első számú elvárás.

Éppen ezért elsősorban nem is eredményekben gondolkozunk, hanem abban, hogy a munkájában lássuk a perspektívát, azt, hogy megkezdődik a fiatalok nemzetközi szintre való felépítése, amely biztosítja a magyar válogatott hosszútávú sikerességét

– mondta a csapatvezető. Jelezte: az Európa-bajnoki kijutás természetesen ezúttal is ott lebeg a szemük előtt, a szövetségben szeretnék, ha sorozatban ötödször is ott lenne a magyar csapat a kontinenstornán.

A német szakember, aki szerda reggel érkezett Budapestre, elmondta, közel negyvenéves edzői pályafutással a háta mögött jól ismeri a magyar röplabdasportot, ugyanakkor szeretne a saját edzői felfogásából, az évtizedek alatt összegyűjtött tapasztalatából a lehető legtöbbet átadni az itteni játékosoknak és a stábtagoknak.

Fontosnak tartom, hogy a játékosok megértsék, mit miért csinálunk. A fizikai felkészítés mellett a mentálisra is nagy hangsúlyt fektetek, ugyanis tudom, hogy e nélkül hiába van nagy ütőereje egy csapatnak, az önmagában semmit nem ér

– mondta az 56 éves edző.

Vollmer a jó csapatszellem kialakítására is törekedni fog, ehhez pedig – bár megvannak a maga megbízható emberei – szeretne magyar szakembereket is a stábjába, ugyanis általuk ő is gyorsabban meg tudja szokni a helyi viszonyokat, gyorsabban be tud majd illeszkedni.

Szeretek minden segítséget, így az orvostudományt és a technikai hátteret is maximálisan kihasználni. Szeretnék sikeres, jó morálú csapatot kialakítani, amely sikerrel felveheti a harcot az Eb-kijutásért

– tette hozzá az új szövetségi kapitány.

A kerethirdetéssel kapcsolatban elmondta, hogy bár követi a magyar bajnokságot, és a külföldön játszó magyar röplabdázókat is, még idő kell neki, hogy részletesen megismerjen mindenkit, így csak később nevezi meg, hogy kikre számít a várhatóan május 10-én startoló edzőtáborban.

Vollmer egy szezon kihagyással 2017 óta a svájci élvonalban szereplő Sm'Aesch Pfeffingen vezetőedzője, a csapattal 2020-ban bajnok lett. Fiatalon, 1984-ben kezdődött edzői karrierje során Németországban megfordult a Münsternél, a Wiesbadennél, a Tübingennél, a Lohhofnál és a Rottenburgnál, míg Svájcban Schaffhausenben és a Franches-Montagnes-nál is dolgozott. Emellett 2015 és 2017 között a német női válogatott másodedzője volt, mellyel Eb-5. helyet is szerzett.

Elődjének, a lengyel Jakub Gluszaknak a tavaly nyári Európa-bajnokság után lejárt a szerződése, melyet nem hosszabbítottak meg.

Az előző négy Európa-bajnokságon részt vevő magyarokra idén az Európa-liga küzdelmei mellett Eb-selejtező vár, utóbbiban a válogatott a portugálokkal, Ciprussal és – jelen állás szerint – Ukrajnával találkozik. Az együttes az Európa-liga előtt Balatonbogláron, az U21-es válogatottal közösen edzőtáborozik majd, a csoportkört néhány hetes pihenő, majd az kontinenstorna kvalifikációjára való felkészülés követi majd.

Borítókép: Gyimes Zsófia (j), Szakmáry Gréta (b) és a szerb Bianka Busa a női röplabda Európa-bajnokság belgrádi nyolcaddöntőjében játszott Szerbia–Magyarország mérkőzésen 2021. augusztus 29-én. Fotó: MTI/EPA/Marko Metlas