Már előző este, lefekvéskor átgondoltam a futamokat, próbáltam pozitív érzéseket felidézni. Reggel nyugodtan keltem, és úgy ébredtem, hogy olimpiai bajnok leszek

– mondta az 1000 méteren és a vegyesváltóval pekingi bronzérmes, négy éve Phjongcshangban a férfi váltóval aranyérmes sztár. „Belül számítottam rá, de ezt csak magamnak mondogattam, és úgy éreztem magam, mint amikor legutóbb ezen a távon megnyertem a világbajnokságot”.

Liu Shaoang – becenevén Ádó – felidézte, hogy nagyon nehezen került ki Pekingbe, hiszen a tervezett elutazás előtt koronavírusos lett, és amikor egy héttel a többiek után megérkezett a kínai fővárosba, kellemetlenül érezte magát, egyedül volt, mert a társai éppen edzésen voltak.

„Kellett egy nap, mire jól éreztem magam, aztán a vegyes váltó is jól sikerült, de aztán az 1000, az 1500 méter és a férfi váltó sem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Egy idő után már azt mondogattam, hogy nem várhatok a szerencsére, nekem kell érte tennem. A versenyzői éveim minden tapasztalata, a kudarcok is benne voltak a mai győzelemben. Ez az aranyérem nem az én érdemem, hanem az egész csapaté” – fogalmazott az FTC gyorskorcsolyázója.

A 23 éves Liu Shaoang megjegyezte, az elődöntőt keményebbnek érezte, mint a finálét, ahol taktikusan kellett mennie, és megőriznie az első helyet, ahonnan rajtolhatott.

Remélem, ezzel a sikerrel sokaknak okozunk örömöt, Magyarországnak pedig olyan élményt, amelyre majd szívesen emlékeznek vissza az emberek

– mondta Liu Shaoang a történelmi aranyérme után.

Elárulta: szeretett nagypapája négy éve nem nézte a tévében a férfi váltó döntőjét, amikor először aranyérmes lett, de most reméli, hogy nem így volt.

„Testvérem is nagyon büszke rám, boldogan fogunk hazamenni!” – mondta.

A magyar küldöttség már a harmadik érmét nyerte a kínai fővárosban, ugyanis a vegyesváltó és Liu Shaoang 1000 méteren egyaránt harmadik helyen zárt.

Bánhidi: nagyon megérdemeltük ezt az aranyérmet

Bánhidi Ákos, a magyar rövidpályás gyorskorcsolya-válogatott edző-menedzsere szerint nagyon megérdemelte a csapat, hogy Liu Shaoang személyében legyen olimpiai aranyérmese Pekingben. A férfi 500 méteres szám döntője után elmondta, szerencsésnek érzi magát, hogy megélhette ezt a napot.

Liu Shaoang volt a legesélyesebb, hogy behúzza ezt az aranyérmet. Nagyon megérdemeltük ezt. Nagyon sokan részesei ennek a történelmi sikernek, nemcsak azok, akik itt vannak Pekingben, hanem azok is, akik most otthon vannak és szurkoltak nekünk. Másodszorra élhettem át ezt az érzést, hogy ez a kis ország a nagy korcsolyázó hatalmakkal szemben is eredményes tud lenni, és fel tud állni a világ tetejére. Nagyszerű érzés, de előtte azért voltak bennünk feszültségek

– mondta Bánhidi.

A szakember kiemelte, hogy jót tett a döntőnek, hogy a kínaiak elsőszámú versenyzője, a címvédő és világcsúcstartó Vu Ta-csing nem jutott be, így nem kellett extra bonyodalomtól tartani, nem volt stressz a futam előtt és alatt.

Fantasztikus lesz hétfőn, az éremátadón meghallgatni a magyar himnuszt! Ez egész életre felejthetetlen lesz

– fogalmazott Bánhidi.

Hangsúlyozta, hogy most mindhárom férfi versenyzőt, nemcsak Liu Shaoangot, hanem a negyeddöntőben kiesett Liu Shaolin Sándort és Krueger John-Henryt is erősebbnek érezte, mint két napja, azonban az akkori időeredményeik alapján kedvezőtlen pozícióból rajtolhattak, ezért nem jutottak tovább.

Liu Shaolin elmondta, mindent megpróbált, hogy a negyedik helyről a biztos továbbjutást érő másodikra lépjen előre, vagy olyan iramot menjen, amivel harmadik helyen is továbbmehet.

Belementem egy előzési szituációba, ez nem sikerült, így aztán nemcsak a második, hanem a harmadik helyről is lemaradtam, ezáltal már mindegy volt az időeredményem. Viszont végtelenül örülök testvérem sikerének!

– mondta boldogan Liu Shaolin.

Krueger szerint a futama túl erős volt, kiesett a ritmusból, és ezen a rövid távon, ekkora iram mellett már nem volt esélye javítani.

Borítókép: Liu Shaoang (b) a férfi rövidpályás gyorskorcsolyázók 500 méteres versenyének döntőjében a Fővárosi Fedett Stadionban a pekingi téli olimpián 2022. február 13-án (Kovács Tamás/MTI)