Tizenkét fős magyar csapat vesz részt a jövő csütörtökön kezdődő rövidpályás úszó-világbajnokságon.

A Magyar Úszó Szövetség hétfői közleménye szerint az Abu-Dzabiban sorra kerülő eseményen négy férfi és nyolc nő képviseli a magyar színeket.

Milák Kristóf már korábban bejelentette, hogy nem indul a viadalon, most pedig az is eldőlt, hogy a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka is kihagyja a világbajnokságot. Ez egyáltalán nem meglepő, mivel a 32 éves versenyző nemrég esett át a koronavírus-fertőzésen.

A novemberi kazanyi 25 méteres medencében rendezett Európa-bajnokságon érmet nyert magyarok közül csak a három arannyal – és egy világcsúccsal – zárt Szabó Szebasztián ugrik medencébe – Milák mellett Kós Hubert is megküzdött a vírussal. Visszatér a csapatba az olimpiai 5. helyével karriercsúcsot felállított Telegdy Ádám, rajta kívül még két korábbi junior világbajnok, Holló Balázs és Zombori Gábor szerepel a férfiak között.

A nőknél Jakabos Zsuzsanna, Kapás Boglárka és Késely Ajna képviselik a rutint, mellettük Békési Eszter, i, Mihályvári-Farkas Viktória, Pádár Nikolett és Szabó-Feltóthy Eszter igyekszik minél tovább jutni az egyéni számokban, illetve tervben van a 4x200 méteres gyorsváltó indítása is.

A vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség, a FINA minden eddiginél nagyobb, 2,835 millió dolláros díjalappal kecsegteti az indulókat: az egyéni számokban az első nyolc helyezés már „fizet”, az aranyéremért 15 ezer dollár jár, és még a nyolcadik is kap 3000 dollárt, míg egy új világrekord 50 ezres bónuszt jelent.

A magyar csapat:

férfiak:

Holló Balázs (400 m gyors, 100, 400 m vegyes)

Szabó Szebasztián (50, 100 m gyors, 50, 100 m pillangó)

Telegdy Ádám (100, 200 m hát)

Zombori Gábor (400 m gyors, 200 m vegyes)

nők:

Békési Eszter (50, 100, 200 m mell)

Gyurinovics Fanni (100 m gyors)

Jakabos Zsuzsanna (200 m pillangó, 200, 400 m vegyes)

Kapás Boglárka (400 m gyors)

Késely Ajna (400, 800 m gyors)

Mihályvári-Farkas Viktória (400 m vegyes, 800 m gyors)

Pádár Nikolett (50 m gyors)

Szabó-Feltóthy Eszter (100, 200 m hát)

Borítókép: Gyurinovics Fanni rajtol a női 100 méteres gyorsúszás előfutamában a 17. vizes világbajnokságon a Duna Arénában 2017. július 27-én.

Fotó: Illyés Tibor/MTI