A filmvásznon is legendás – a kormányfő Bölöni Lászlót méltatta

„A filmvásznon is legendás!” – írta a Facebook-oldalán a miniszterelnök.

Bölöni László méltán az erdélyi labdarúgás legnagyobb alakja, a magyar sporttörténet legendája. Puskás után az egyetlen magyar labdarúgó, aki BEK-trófeát emelhetett a magasba.

– fogalmazott a kormányfő, aki a focilegendáról készült Bölöni – Az erdélyi legenda című dokumentumfilmről azt írta, hogy

„számunkra nosztalgia és memento, az utókornak pedig betekintés a hőskorba. ”

Ma díszbemutató, november 6-tól pedig mind részesei lehetünk a legenda életének

– hívta fel a figyelemet a miniszterelnök.

A dokumenumfilm előzetese: