október 14., kedd

Helén névnap

15°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kis fekete

1 órája

Kihirdették a Hagyományok Háza divatpályázatának díjazottjait

Címkék#Kis fekete#divat#pályázat#Hagyományok Háza

Több mint 120 alkotás érkezett a Hagyományok Háza Kis fekete című pályázatára, amelyek közül tízet jutalmazott díjjal a szakmai zsűri.

MW
Kihirdették a Hagyományok Háza divatpályázatának díjazottjait

A hagyomány nem múzeumi tárgy, hanem élő inspirációforrás

Forrás: Hagyományok Háza

Fotó: Hrotkó Bálint

A pályázatra határon innen és túlról is érkeztek tradicionális ihletettségű kis fekete ruhák és kiegészítők, amelyek közül a zsűri harmincnyolc alkotást választott ki bemutatásra. A legkiemelkedőbbeknek járó tíz díjat szombaton egy immerzív divatbemutató keretében adták át – közölte a Hagyományok Háza kedden az MTI-vel.

A pályázat Cselényi Eszter, a Celeni divatmárka tulajdonosának fővédnöksége mellett két kategóriában zajlott. Külön értékelték a teljes viseleteket és külön az alkalmi kiegészítőket.

A pályázat díjazott alkotói
Fotó: Hrotkó Bálint / Forrás: Hagyományok Háza

A Kis fekete teljes öltözék kategória első díját Sigmond Gáborné Judit nyerte el modern matyó viseletével, amelyben a hagyományos hímzéseket aranyszálas szövéstechnikával idézte meg. A második helyezett Lisztóczki Sára „Matyó couture” című alkotása a klasszikus matyó motívumokat ötvözte luxusanyagokkal, míg a harmadik helyen Ferkovics Annamária Kis fekete ruha hosszú rúzsával című kreációja végzett, amely játékos női gesztusként idézte meg a kalocsai hímzés bátorságát – olvasható a közleményben.

Pietro Da Pomozzi – Pomozi Péter The Superstitious című alkotását Folk Trend díjjal ismerték el. Demjén Dorottya, a Népművészet Ifjú Mestere és Prima Junior díjas nemezművész, matyó ihletésű selyemnemez ruhájával nyerte el a mentorprogram-díjat. Nemczov Zsófia sárközi ihletésű kis feketéjével szintén szakmai mentorprogramban folytathatja fejlődését. Emellett a Hagyományok Háza megvásárolta az alkotását a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum gyűjteménye számára.

A díjátadón készült képeket itt tudja megtekinteni:

Átadták a Hagyományok Háza Kis fekete című divatpályázatnak díjait

A kiegészítők kategóriájában Hirth Laura Anna sárközi ihletésű blézere aratta a legnagyobb sikert, amely a tradíció kézműves technikáit kortárs szabásban újította meg. A második helyezett Detre Mikolt sárközi szedettes motívummal díszített stólája finom nőiességével tűnt ki, míg a harmadik díjat Kiss Limpár Éva Éjféli rózsák sujtás ékszerszettje kapta, amely újraértelmezte az időtlen eleganciát – írták.

Kanász Dorina Kivetkőző porcelán című alkotása egyedi díjban részesült különleges anyaghasználatáért – fűzték hozzá.

A pályázat legfőbb üzenete, hogy

a hagyomány nem múzeumi tárgy, hanem élő inspirációforrás.

A pályaművek közös üzenete, hogy

a hagyomány nem határol be minket, inkább felszabadít.

„Ha a kis fekete új értelmet nyerhet – a matyó arannyal, a kalocsai hímzéssel, a sárközi szövés finomságával –, akkor a divat már nemcsak stílus, hanem önismeret, identitás is lehet, és kapaszkodót nyújthat a gyökértelennek tűnő, mai kor emberének” – fogalmazott a közlemény.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu