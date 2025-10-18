október 18., szombat

Lukács névnap

10°
+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Svenk

56 perce

A Véletlenül írtam egy könyvet is innen indult – most új filmtervek mutatkoztak be

Címkék#Nemzeti Filmintézet#Cinemira Gyerek-és Ifjúsági Film Pitch Fórum#filmterv#fesztivál

Lezajlott a Cinemira Gyerek- és Ifjúsági Film Pitch Fórum, ahol a legújabb, fiatal közönségnek szánt film- és sorozattervek kaptak bemutatkozási lehetőséget. A rendezvény célja, hogy a forgatókönyvírók producereket, rendezőket és alkotótársakat találjanak projektjeikhez. Innen indult korábban a Véletlenül írtam egy könyvet című, szívmelengető családi film is, amely eddig 23 díjat nyert rangos fesztiválokon és 8 európai országban került moziforgalmazásba.

MW
A Véletlenül írtam egy könyvet is innen indult – most új filmtervek mutatkoztak be

Cinemira Gyerek- és Ifjúsági Film Pitch Fórum

Forrás: Cinemira

A műsorban még láthatnak riportot az Ember maradj! Az Ákos-sztori. Eddig. című film díszbemutatójáról, szó lesz Nemes Jeles László Oscar-díjas rendező legújabb, Árva című filmjéről, amely október 23-án debütál a magyar mozikban, valamint arról is, hogy Sós Bálint Dániel Minden rendben című, súlyos morális dilemmát boncolgató filmje már elérhető a Filmión.

Lakos Nóra, a Cinemira fesztiváligazgatója
Fotó: sportshot.de / Forrás: Cinemira

Lakos Nóra, a Cinemira fesztiváligazgatója úgy fogalmazott: 

A Cinemira Film Pitch Fórum és fesztivál célja, hogy újra készüljön gyerek- és ifjúsági film hazánkban.

Hozzátette: bízik benne, hogy a Véletlenül írtam egy könyvet sikere nyomán mostantól több film készül a fiatal közönségnek.

A fesztiváligazgató a Svenknek a Junior Film Pitch kapcsán kifejtette: „Milyen izgalmas lenne, ha nem középkorú emberek mondanák meg, hogy milyen filmek készüljenek a gyerekeknek, hanem ők hoznák.”

Bakos Katalin, a zsűri és az NFI televíziós döntőbizottságának tagja megosztotta a Svenk stábjával, hogy 

milyen filmterveket díjaznak a Pitch fórumon, valamint az is kiderül az adásból, hogy a diákzsűri hogyan hozza meg a döntését, illetve hogy milyen problémák foglalkoztatják a fiatal filmeseket.

A Svenk film- és mozimagazin a Nemzeti Filmintézet (NFI) megbízásából készül, szombaton 12:30-tól, illetve vasárnap 7:30-tól látható a Hír TV-n, emellett elérhető az NFI YouTube-csatornáján is.

A Cinemira Film Pitch Fórumon készült riport elérhető már most: 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu