Mága Zoltán és vendégei Gödöllőn adtak jótékonysági gálakoncertet

A tárcavezető arra kérte a koncert hallgatóságát, támogassák a gödöllői Bezsilla-villa felújítását, ezzel pedig a 802. Szent Korona Cserkészcsapatot, amely azt használni fogja.

Fotó: Kocsis Zoltán / Forrás: MTI

„Mi gödöllőiek büszkék vagyunk a cserkészetre, gondoljunk csak 1933-ra, amikor itt volt a Cserkész Világdzsembori. Legyünk büszkék a 802. Szent Korona Cserkészcsapatra, amely több mint négyszáz fővel az ország második legnagyobb cserkészcsapata" - mondta Hankó Balázs az eseményen.

A koncerten, amelyen világhírű magyar zeneszerzők művei csendültek fel, Mága Zoltán mellett Mága Jennifer és Ifj. Mága Zoltán is színpadra lépett a Budapesti Primarius Szimfonikus Zenekar és a Budapesti Gipsy Virtuózok közreműködésével.

Vendégként fellépett Sümegi Eszter és Molnár Levente operaénekes, valamint Molnár Piroska, Bodrogi Gyula és Szacsvay László színművész.

Egy hónappal ezelőtt a Szent István Bazilikától indult útjára a Kárpát-medence legnagyobb jótékonysági koncertsorozata, a „Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország" című programsorozat, amely Mága Zoltán nevéhez fűződik.

Ennek állomása volt a vasárnapi gödöllői jótékonysági gálakoncert.

