Freddie Mercurynak szentel kiállítást jövőre a Magyar Zene Háza

„Nagy dolog, hogy a Zene Háza az elmúlt évek sikeres kiállításai után újra ki tud lépni a nemzetközi életbe. Freddie Mercury 34 éve halott, de emléke nem halványul. Csak a klasszikusokkal lehet összehasonlítani azt a hangot, kifejezésgazdagságot, könyörtelen szorgalmat és felelősségérzetet, ami belőle áradt, és ami elképesztő életművének alapja" - mondta Batta András, az intézmény ügyvezető igazgatója a kiállítást beharangozó szerdai sajtótájékoztatón.

Fotó: Mohai Balázs / Forrás: Magyar Zene Háza

A jövő tavasszal nyíló kiállítás több száz eredeti, személyes tárgyon, barátok és munkatársak visszaemlékezésein keresztül fogja bemutatni az énekes életét a rivaldafényben és a kulisszák mögött egyaránt.

Horn Márton, a Magyar Zene Háza intézményigazgatója, a kiállítás társkurátora arról beszélt, hogy Mercury a hetvenes évek elejétől húsz éven át volt állócsillaga a pop-rock zenének. Hozzátette: a Queen leghíresebb dalát, a Bohemian Rhapsodyt ma is csaknem egymillióan hallgatják napi szinten világszerte a különböző platformokon.

„Két évvel ezelőtt, a Dívák és Ikonok kiállításunk kapcsán kerültem kapcsolatba Tomas Hykellel, aki tizenöt éve gyűjti Freddie Mercury személyes tárgyait. A tárlat erre a kollekcióra fog épülni, de az esemény szerves része lesz Peter Freestone, aki több mint tíz éven át volt az énekes személyi asszisztense és barátja. Ő lesz a kiállítás narrátora" - hangsúlyozta Horn Márton.

sok száz tárgy, fellépő- és hétköznapi ruhák, kották, kreatív tartalmak, rajzok, bútorok otthonából, a Garden Lodge-ból, valamint Mercury hobbyjai, Japán és az opera iránti rajongása kerül terítékre a tárlaton, amely kilenc tematikus térből fog állni.

A sajtótájékoztatón jelen volt Tomas Hykel, a World of Freddie projekt alapítója, valamint Peter Freestone is.

„A gyűjtemény és a leendő kiállítás számára egy 2023-as aukció jelentette a legnagyobb inspirációt. Ezen az árverésen, amelyet Freddie barátja, Mary Austin kezdeményezett, kelt el angliai háza is" - idézte fel Tomas Hykel.

A gyűjtő elhozta és bemutatta Mercury néhány ikonikus ruháját.

Köztük volt fekete dzsekije, amely az egyik kedvence volt, és öt-hat éven át viselte; vörös flitteres ruhája, amelyet a Queen 1978-79-es európai és japán turnéján viselt a színpadon; az I Want to Break Free klipjében látható kezeslábas; az 1986-ban Budapesten is viselt pólója; Adidas-cipője; vagy a Bohemian Rhapsody klipjének operarészében viselt fekete zakó, amely a kollekció egyik legrégebbi darabja, hiszen több mint ötven éves.

Peter Freestone a rendezvényen elmesélte, hogy 1979-ben találkozott először Mercuryval, amikor a londoni Királyi Balettnél dolgozott és a ruhák karbantartásáért felelt. A sztár az intézmény egy gálaelőadásán lépett fel, és egy rövid beszélgetés után elhívta őt a Queen hathetes turnéjára dolgozni.