Fiatal szerzők számára írt ki pályázatot az Előretolt Helyőrség Íróakadémia

A pályakezdő szépíró kategóriában közzétett pályázat keretében a 2025-ös évben 10 alkotó csatlakozhat az íróakadémiai képzéshez – olvasható az Előretolt Helyőrség Íróakadémia közleményében.

Az Előretolt Helyőrség Íróakadémia fiatal szerzők számára írt ki pályázatot

Forrás: Shutterstock

Kiemelték, hogy a pályázatra olyan 18 és 25 év közötti tehetséges fiatalok jelentkezését várják, akik úgy érzik, alkotói pályájuk kibontakozását elősegítheti az Előretolt Helyőrség Íróakadémia oktatóinak iránymutatása, szakmai tapasztalata, egy alkotói közösséghez való tartozás, valamint a pályakezdés nehézségeinek áthidalásához nyújtott szakmai, szellemi és pénzügyi támogatás.

Mint írták, olyan pályakezdő, de elkötelezett alkotók jelentkezését várják, akik még nem rendelkeznek önálló szépirodalmi kötettel, de már fel tudnak mutatni tehetségüket bizonyító, akár már publikált, akár még nyilvánosságot nem látott írásműveket.

A közlemény szerint az íróakadémiai képzés időtartama 3 tanév. A képzés első tanévében a KMTG egyedülálló tanulási és továbbképzési lehetőségeket kínál

jeles írók,

szerkesztők,

kritikusok

irányításával. A szakmai képzés mellett a pályázat nyertesei korszerű önmenedzselési módszereket is elsajátíthatnak. A képzés második évétől kezdődően a pályázat nyerteseinek a KMTG 1 tanévre szóló, havi nettó 100 ezer forint művészeti tanulmányi ösztöndíjat ítél oda. Amennyiben a hallgató teljesíti az íróakadémia szakmai elvárásait, a KMTG további 1 tanévre szóló szerződést köt vele.

A KMTG közreműködik a szerzők arra érdemes műveinek publikálásában, közönségtalálkozók szervezésében, továbbá gondoskodik a médiajelenlétről, és segít a szerzők szakmai érdekeinek érvényesítésében – fűzték hozzá.

A pályázatok benyújtásának határideje 2024. szeptember 14. éjfél. További információ a kmtg.hu honlapon érhető el.