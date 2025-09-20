A digitális népzeneoktatás jövőjéről tartanak konferenciát a Hagyományok Házában

A felvételeken nem a hagyományőrző mesterek, hanem az ő játékmódjukat elsőkézből ismerő, hiteles, úgynevezett 'revival' zenészek muzsikálnak, akik a Kárpát-medence különböző tájegységeinek stílusait a legautentikusabb módon képviselik.

A platform gondosan válogatott zenei anyagokat közöl, tájegységenként jellegzetes, hagyományos dallamokkal és hangszer-összeállításokkal, ugyanakkor olyan hangszertársulások is szerepelnek benne, amelyek korábbi létezéséről van tudomásunk, de hangfelvétel nem készült róluk - írták.

A videókhoz pontos forrásanyagok is társulnak, így a tanulók összevethetik az eredeti archív felvételt a modern interpretációval is. A Folk_ME amellett, hogy egy digitális adatbázis, iránytű is a népzenei stílusokban való eligazodáshoz

– írták.

A közleményben idézték Árendás Pétert, a Folk_ME szakmai vezetőjét, aki szerint a digitális platform nem azért jött létre, hogy kiváltsa a tanárt vagy az élő tanulási helyzeteket, hanem hogy segítse és kiegészítse azokat.

Célunk az, hogy mindenki – legyen akár diák, pedagógus vagy autodidakta zenész – olyan hiteles és jól használható anyaghoz jusson, amely inspirálja, és közelebb viszi a népzenei hagyomány megértéséhez

– hangsúlyozta a szakmai vezető.