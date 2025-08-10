Tegnap, 13:26
Retro Tabán: legendás magyar zenekarok szórakoztatják a közönséget
A Korál, Szikora Róbert és az R-GO, a Neoton Família és a Bikini is fellép a hagyományos Szent István-napi Retro Tabán koncertsorozaton augusztus 16. és 19. között.
Csepregi Éva a Neoton Família együttes koncertjén a 34. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban az erdélyi Tusnádfürdőn 2025. július 23-án
Forrás: MTI
Fotó: Veres Nándor
A Tabánban – a hazai könnyűzene egyik ikonikus találkozóhelyén – négy estén át a magyar pop- és rocktörténelem meghatározó zenekarai szórakoztatják a közönséget – olvasható az MTI-hez eljuttatott közleményben.
A Tabán a hazai könnyűzene egyik szimbolikus helyszíne, ahol generációk nőttek fel legendás koncerteken. Idén is olyan műsorral készülünk, amely egyszerre idézi fel a múlt nagy pillanatait és ad felejthetetlen élményt a jelen közönségének
– idézi a közlemény Szente Vajkot, a Szent István Nap programsorozat nagykövetét.
Idén hatnapos rendezvénysorozat ünnepli az államalapítás évfordulójátMár augusztus 16-án megkezdődnek az ünnepi rendezvények.
A közlemény szerint augusztus 16-án a Korál zenekar koncerttel emlékezik Balázs Fecóra, és vendégművészekkel kiegészülve idézik fel a 2020-ban elhunyt magyar dalszerző legnagyobb slágereit, köztük a Maradj velem és a Homok a szélben című dalokat. Ezt megelőzően Abaházi Csaba műsorvezető formációja, majd a Beatrice lépnek fel.
Augusztus 17-én Szikora Róbert és az R-GO lép a színpadra, majd a Ladánybene 27. és a Roy & Ádám Trió adnak koncertet.
Másnap a Back II Black és Hevesi Tamás slágerei csendülnek fel a Tabánban, majd a Neoton Família előadásával – többek között a Nyár van, a 220 felett és a Santa Maria című slágerekkel – folytatódik a koncertsorozat.
Augusztus 19-én a Takáts Tamás Blues Band és Deák Bill Gyula lépnek fel, majd a negyvenéves Bikini együttes jubileumi koncerttel zárja a fesztivált – olvasható a közleményben.
Részletes információk a www.szentistvannap.hu weboldalon és az ünnepségsorozat hivatalos mobilalkalmazásában olvashatók.