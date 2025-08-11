7 órája
Csuja Imre a budai Várhoz kötődő emlékeiről mesélt (videó)
A népszerű színész csodálattal követi, hogyan újul meg a Budavári Palotanegyed.
Csuja Imre Jászai Mari-díjas színművész mesél a budai Várhoz kötődő emlékeiről a Nemzeti Hauszmann Program legújabb kisfilmjében.
A népszerű színész szerint a magyarországi várak ugyanolyan jelképes jelentőséggel bírnak, mint a templomok.
Elmesélte, hogy pályakezdőként egy alkalommal Cserhalmi Györggyel forgatott közös jelenetet egy pincében, a Vár alatt. A legendás színész akkor egy életre szóló tanáccsal látta el. Hogy mi volt az? Kiderül a videóból.
A Budai Várban újabb épületek születtek újjá
Csuja Imrét számos élmény fűzi a Budavári Palotanegyedhez is, hiszen az elmúlt évek alatt gyakran lépett fel a Várkert Bazárban, és azóta is csodálattal követi, hogyan újul meg ez a történelmi városrész.