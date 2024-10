BIKA

Ma is a Bika jegyében jár a Hold, ami miatt most nagyon vágysz a kényelemre, a pihenésre. Reméljük, hamar le lehet tudni a kötelező köröket (bevásárlás, takarítás, főzés), hogy tényleg elnyúlhass a kanapén egy könyvvel. Valószínűleg amúgy is szuper szakács vagy, de most még jobban érzed az ízeket, úgyhogy sikered lesz.