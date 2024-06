A Móricz Zsigmond regényéből készült, a sajtóban sokszor szerencsétlenül csak a magyar Trónok harcaként hivatkozott sorozat első évada tavaly ősszel mutatkozott be a köztelevízión, azóta pedig bekerült a Netflix kínálatába is. Bőven volt lehetőségünk végignézni a sorozat mind a nyolc részét. A szervezők azonban jó érzékkel választották ki a harmadik részt a vetítésre, mert ezek után nem is kétséges, hogy érdemes végignézni Báthory Gábornak és Bethlen Gábornak az Erdélyért vívott, intrikákkal teli, súlyos erkölcsi döntésektől terhes, erotikával és vérrel teli küzdelmeit - írja a Magyar Nemzet.

A vetítés utáni kerekasztal-beszélgetésen Urmai Gabriella a sorozat alkotóit faggatta a film hátteréről. A Báthoryt alakító Katona Péter Dánielt az erdélyi fejedelem megformálásáról kérdezték a legtöbbet.

Abban hiszek, hogy egy színész akkor lehet hiteles, ha nem eljátszik egy szerepet, hanem magából hozza elő, azzá válik. Ebben a munkában rengetegen voltak a segítségemre, mindenki azon dolgozott, hogy komfortosan érezzem magam, a rokonaimtól kezdve a forgatásokon jelen lévő initmitáskoordinátorig

– mondta a fiatal színész.

Tündérkert - Kísértések kora (Az áruló jutalma) közönségtalálkozó

Fotó: Fülöp Ildikó / Forrás: Veszprém Megyei Napló

– Móricz Zsigmond volt az első történelemhamisító – hangzik el félig viccesen, félig mégis komolyan a beszélgetés egy pontján, arról szólva, hogy a sorozat hogyan viszonyul a tudható tényekhez, illetve az alapjául szolgáló regénytrilógiához.