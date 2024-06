Az életműdíj akaratlanul is elgondolkodtatta Piros Ildikót, hogy visszatekintsen a pályájára, amit töretlennek érez, és ezt nem mindenki mondhatja el magáról – derült ki rögtön az adás elején. A színésznő rengeteg hálát érez e miatt, amolyan ajándék életeknek tekinti a rengeteg eljátszott színházi és filmszerepet.

Egyébként magyar tanár szerettem volna lenni és szerintem az is vagyok

– mondja nevetve, mikor a pályakezdéséről mesél. Korán megtalálta a kamera, 1966 óta több mint ötven filmben és tévéjátékban szerepelt, a Színház- és Filmművészeti Főiskolát 1970-ben fejezte be Várkonyi Zoltán osztályában, olyan pályatársakkal, mint Sunyovszky Szilvia, Verebes István vagy Kern András. A színésznő megfoghatatlannak és titokzatosnak találja választott mesterségét, de hite szerint kötelessége hozzá művelni magunkat a színészi pályához:

Nemcsak olvasmányokkal, hanem képzőművészettel, zenével, mindennel, mert önmagában ez semmi, csak egy pillanat elmúlása. A színjátszás viszont sokkal több, ha az emberek valamiért észrevesznek, az nem egészen az aznap esti teljesítés érdeme, hanem annak a teljes életnek, amit mögé raktam, mögé álmodtam.

A színésznő a műsor folyamán hosszasan sorolja emlékezetes szerepeit, de persze mindig akadnak kimaradók, ő maga sem szeret válogatni. Leghíresebb filmszerepei közé tartozik az Abigél, A veréb is madár, a Hahó, Öcsi! és a Macskajáték. Jó szívvel tud visszagondolni a pályájára, amit mindig is alapjaiban határozott meg az alázat, a színjátszás ugyanis nem is annyira csillogás és reflektorfény, mint inkább alázat. A műsorból megtudhatjuk kik azok a színésztársak, akik iránt Piros Ildikó különleges hálát érez, ezzel kapcsolatban különösen viccesen fogalmaz:

Mindenkitől ellophattam valami olyan dolgot, ami beépült az én játékomba. Megfigyelhettem őket, és én nagyon szerettem figyelni.



