Kiemelte: a nézők maguk is a színpadon helyezkednek el, amelyhez a Nemzeti Színház egyedülálló helyszínt biztosít. Mint mondta, a színház rendkívül sokrétű, gazdag színpadtechnikával rendelkezik, amelyet maximálisan ki is használnak, és magát a színpadot is díszletként kezelik.

A King Lear Show főszerepét Schnell Ádám játssza, a három lányának szerepét Söptei Andrea, Tóth Auguszta, valamint Polyák Anita egyetemi hallgató alakítja. Az előadásban többek közt Szilágyi Ágota, Szarvas József, Berettyán Sándor is színpadra lép. A koreográfus Igor Kacsajev, a produkció dramaturgja Kozma András.

Az eseményen kiosztott sajtóanyag szerint a Shakespeare-drámából ismert szereplők új kontextusban jelennek meg, a mai világunkat egy alternatív univerzumban ábrázoló előadás révén Shakespeare műve újfajta értelmezést nyer.

Mint írják, a darabban zajló cselekmény egyik központi motívuma a Lear Corporation, a világ legnagyobb médiaholdingja, amelynek a jövője forog kockán. Lear, a Lear Corporation elnöke próbára akarja tenni a három lányát, hogy eldönthesse, kire hagyja médiabirodalmának vezetését, végül azonban a saját próbatételét kell kiállnia, mindezt egy élő show-műsorban. Az előadás egy tragikomikus színpadi látomás, amelyben felbukkannak Shakespeare-idézetek, és a főszereplő őrült lázálmán keresztül Lear szelleme szólítja meg a közönséget.