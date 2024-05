Felidézték, hogy a Néprajzi Múzeum a szakma figyelmét a világ minden tájáról már a tervpályázatának eredményhirdetését követően magára irányította. A nemzetközi építész- és ingatlanszakma legnagyobb presztízsű megmérettetésén, a londoni International Property Awardson 2018-ban már a tervei alapján a világ legjobb középületének választották, és egyben a Best Architecture fődíjjal is kitüntették. 2022-ben elnyerte a rangos svájci Built Design Awards kulturális kategóriájának fődíját, a kínai Idea-Tops Awards első helyezését kulturális kategóriában, míg a London International Creative Competition is a kategóriaelsőnek választotta, német German Design Awards pedig "Excellent Architecture" elismeréssel jutalmazta. A 2022-es év legjobb projektjei közé választotta a tekintélyes holland Archello Awards és az olasz Inside Quality Design Awards.

Óriási siker, hogy 2023-ban a világ egyik legfontosabb folyóirata, az amerikai Time Magazine beválogatta a World's Greatest Places nevű gyűjtésébe a Néprajzi Múzeumot, ami sokmillió olvasójának utazási döntéseit határozza meg. Szintén abban az évben elnyerte a Paris Design Award és az International Architecture Award elismerését, és az ARCHITIZER A+ AWARD "múzeum építészet" és "építészet és homlokzat" kategóriában is a legjobbnak ítélte az épületet.

