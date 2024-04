A címe egy mozaikszó, amely a Szolgálat, Erény, Rend, Erkölcs és Gondviselés szavakból áll össze (S.E.R.E.G.) és már az első hangulatkeltő képkockákból is kirajzolódnak ezek a tulajdonságok. A történet egy iraki háborús misszióban kudarcot valló katonáról, Győrbíró Zsolt alezredesről szól, akit Csórics Balázs alakít. Győrbírónak egyetemista fiával való rossz kapcsolata is megnehezíti az életét és számot kell vetnie a bajtársiasság fogalmával is, miközben újra bevetésre készül csapatával. A férfiak mellett természetesen megjelennek a nők és a bonyolult szerelmi szálak is.

Az ízelítőként bemutatott első képkockákból kiderül, hogy a két főszereplő, a tökéletes katonára kigyúrt Csórics Balázs és az ellenlábasát, Horváth Tibor ezredest alakító Kamarás Iván mellett számos ismert színész is „misszióba indul” a Megafilm Service legújabb, 6 epizódos alkotásában.

Láthatjuk többek között Jászberényi Gábort, Orosz Ákost, Krisztik Csabát, Bán Bálintot, Márfi Márkot, Séra Dánielt, de feltűnik az Angyalbőrben is szerepelt Takátsy Péter, az aggódó feleség szerepében Balla Eszter, és a szerelmi szálat erősíti Gál Réka Ágota karaktere. Egy villanásnyira pedig a szintén megafilmes Tündérkert főhőse, Katona Péter Dániel is megjelenik egy cameo szerepben.