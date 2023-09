„A Magyar Zene Háza megvalósítása során a projektmenedzsment, az ingatlanfejlesztés, az építőipar, a tartalomfejlesztés, az üzemeltetés és a kommunikáció terén számos újítást kellett alkalmazni. Össze kellett hangolni a nemzetközi tervező csapat és a hazai alvállalkozók munkáját, a két fél kulturális és szakmai szokásait, mindezt a COVID és a lezárások közepén.” – mondta el a díj kapcsán Pém Attila, majd hozzátette:

„ A projektmenedzsment részéről mindezek a legmagasabb szintű felkészültséget és koncentrációt igényelték, hiszen a ház rendkívül összetett, egyes elemeiben hazánkban itt először megvalósított műszaki megoldásokat vonultat fel. Az intézmény sikerei és közönség visszajelzései alapján büszkén mondhatom, hogy a Városliget Zrt. csapatának, illetve a közreműködő partnerek professzionalitása, szakmai felkészültsége és innovatív gondolkodása meghozta gyümölcsét.”

A projektmenedzser feladata volt, hogy amit Sou Fujimoto és magyar tervezőiroda partnere Magyar Zene Házaként megálmodott majd részleteiben, tervek formájában is kidolgozott, az a gyakorlatban is megvalósítható legyen és lehető legjobb minőségben, kompromisszummentesen meg is valósuljon, határidőre, a rendelkezésre álló költségvetésen belül. A projektet tehát teljeskörűen koordinálta, tervezőasztaltól az első látogató megérkezéséig, gyakorlatilag 0/24-ben együtt létezett és lélegzett a Magyar Zene Házával.