A polgármester értékelése szerint az évad eddig a látogatók és a vendégéjszakák számában is rendkívül sikeres, de már most gondolkodnak azon, hogy melyek lesznek azok a kezdeményezések, amelyek az EKF-év után is megmaradnak majd. A Wine & Gourmet fesztivál várhatóan ilyen lesz – közölte.

Hernán María Patino Mayer, Argentína magyarországi nagykövete az idei két vendégországról szólva kiemelte, hogy hazája és Franciaország egyaránt igen erősek a sportban, de a futball mellett hasonlóan fontos a bor és a gasztronómia is.

A malbec és az asado az argentin gasztronómia zászlóshajói, amelyeket a Wine & Gourmet közönsége is megismerhet majd – tette hozzá.

Mészáros Zoltán, a Balaton Wine & Gourmet ügyvezető igazgatója úgy vélte: a Balaton kultúrája a rómaiak óta virágzó helyi szőlő- és borkultúra nélkül értelmezhetetlen lenne. Ennek bemutatására gondolták ki a fesztivált, amelyet 2022-ben rendeztek meg először a gyönyörű Veszprémvölgyben.

Tungli Péter, a Balaton Wine & Gourmet programigazgatója elmondta,

a négynapos rendezvényen a balatoni régió gasztronómiai csúcsszereplői lesznek jelen.

Mellettük összesen mintegy félszáz program közül lehet válogatni: szabadtéren nagyszínpadi étel- és italbemutatók ingyenes kóstolókkal, borszakmai élménysátor, az egykori jezsuita templom belső tereiben pedig mesterkurzusok és vezetett kóstolók, valamint hazai és nemzetközi séfek élményétkezései is várják a látogatókat.