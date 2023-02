A Holtszezon egy olyan összművészeti fesztivál, amely elsősorban az irodalomra, azon belül azokra a határműfajokra helyezi a hangsúlyt, amelyeket sokan kedvelnek, de ritkán találkozhatunk velük kulturális eseményeken. A Holtszezon idén nemcsak hosszabb lett, de nemzetközi vizekre is evez, hiszen több neves nemzetközi alkotó is csatlakozik az eseményhez, akik között helyet kaptak olyan művészek, mint Leopold Maurer bécsi képregényrajzoló vagy Kira Poutanen finn ifjúságiregény-szerző. A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program kiemelt irodalmi rendezvényét, a Holtszezon Nemzetközi Kortárs Irodalmi Fesztivált 2023. február 23-26. között rendezik meg. Több mint 100 programmal, a tavalyihoz képest egy nappal tovább, 4 napon keresztül 13 helyszínen várják az irodalom szerelmeseit Veszprémben.

A különböző előadások mellett a fesztiválon odafigyelnek a közönség bevonására is, éppen ezért számos workshop – képregénykészítés, krimiírás, dalszöveg, bábszínház, kreatív írás, konceptuális grafikai, graffiti műhely – várja majd a látogatókat. Idén lényegesen nagyobb hangsúlyt fektetnek az egyenlő esélyű hozzáférésre. A fesztivál programjai ingyenesek, de a látogatásuk több esetben regisztrációhoz kötött.

Mindenkit várnak

Varga Richárd kulturális projektmenedzserrel többek között arról beszélgettünk, hogy kiket szólít meg a rendezvény: – Azt hiszem, bárki számára izgalmas lehet, aki kicsit is kedveli az irodalmat, de elsősorban a középiskolás és egyetemista réteget szeretnénk megszólítani a programjainkkal. Ezért is fontos, hogy helyi egyetemistákkal közösen alakítottuk ki a fesztivál koncepcióját és programjait – tudtuk meg.

A különböző előadások mellett a fesztiválon odafigyelnek a közönség bevonására is

Forrás: Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa

A programok kialakításakor a határműfajokra helyezték a hangsúly. – Amikor nem a fősodorra koncentrálunk, akkor akarva akaratlanul is egyfajta nézőpontváltásnak leszünk a részesei. Kimozdulunk a megszokott gondolatokból, másképp kezdjük vizsgálni az ismertnek vélt dolgokat is. A határműfajok ezért is izgalmasak: kitágítják az irodalom fogalmát, és ezáltal el is gondolkodtatnak azon a kérdésen, hogy mi is tulajdonképpen az irodalom – emelte ki Varga Richárd. Majd hozzátette: – A határműfajokkal kapcsolatban az is nagyon fontos, hogy ezeket a műfajokat valójában nagyon sokan olvassák, sőt, talán azt sem túlzás állítani, hogy a fantasynek vagy a kriminek óriási reneszánsza van manapság, mégsem igazán esik szó ezekről a műfajokról irodalmi eseményeken. Mi szeretnénk teret és figyelmet is biztosítani az irodalom ezen szegmensének is.

Az Európa Kulturális Fővárosa-program egyik fontos eleme, hogy nemzetközi kapcsolatokat, együttműködéseket alakítson ki vagy erősítsen meg. A Holtszezonon is azt mutatják fel, ami összeköt, nem pedig azt, ami szétválaszt. Teszik mindezt az irodalom által. - Egy nagyjából 15 fős helyi egyetemi hallgatókból álló csapattal dolgoztunk együtt a tematika kialakításában. A programot alapvetően három fő elemre építettük. A határműfajok (krimi, fantasy, sci-fi, képregény, dalszöveg, hip-hop) jeles előadóit, szakértőit, alkotóit hívtuk el a rendezvényekre. Fontosnak tartjuk, hogy a közönség ne csak befogadója, hanem tevékeny részese is legyen a programoknak, ezért rengeteg alkotóműhelyt is beillesztettünk a programunkba. A fiatal, tehetséges alkotókra – elsőkötetes írók, Móricz-ösztöndíjasok, feltörekvő zenészek – is nagy hangsúlyt fektetünk – mondta el Varga Richárd.

Idén is teltház

A szervezők sok pozitív visszajelzést kaptak a tavalyi fesztivál után, az emberek várják már az idei Holtszezont. A regisztrációhoz kötött programokra nagyon sokan jelentkeztek már, és a közösségi média felületeken is nyomon követhető a nagy érdeklődés. Tavaly gyakorlatilag az összes esemény telt házas volt, úgy tűnik idén sem lesz ez másként. – Hihetetlen érzés volt tavaly februárban látni azt, hogy amit elképzeltünk, valóban működött. Veszprém belvárosa egy hideg, szürke, februári hétvégén megtelt élettel – emlékezett vissza.

A fesztivál programjai ingyenesek, de a látogatásuk több esetben regisztrációhoz kötött

Forrás: Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa

Hogy melyik programot ajánlja a szervező? Varga Richárd szerint nehéz kiemelni néhányat: – Természetesen mindegyiket izgalmasnak gondolom, de a szombat esti hip-hop koncertet (Pogány Induló, Beton.Hofi, 6363 feat Lil Frakk, Slow Village), a kétnapos krimitalálkozót, Bodor Ádám estjét, Leopold Maurer képregényrajzoló programját, Vecsei H. Miklós és a QJÚB koncertszínházi előadását és a sok-sok alkotóműhelyt (krimi, képregény, dalszöveg, kreatív írás, hip-hop, bábszínház, grafika) mindenképpen megemlíteném.