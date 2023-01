Petőfi költészete előtt is tiszteleg az idei Versünnep Az idei év kiemelt irodalmi évfordulóihoz kapcsolódik tematikájában a 2023-as Versünnep, amelyet a Versünnep Alapítvány Reszket a bokor, mert eszembe jutottál címmel, négy kategóriában – Vers- és prózamondás, az Énekelt vers vagy versmegzenésítés, a Képző és/vagy filmművészeti alkotás, illetve a Táncművészeti alkotás – írt ki. A versenyprogramba hivatásos és nem hivatásos előadóművészek, amatőr előadók, formációk, valamint iskolák és civil közösségek is jelentkezhetnek.

A határidő hivatásos előadók esetében február 20., nem hivatásos előadóknál március 31. éjfél. A versenyre kizárólag magyar költők művével lehet jelentkezni, a hivatásos előadóművészek esetében a nevezett művek között kötelezően idei irodalmi évfordulós szerzőnek – Petőfi Sándor, Szendrey Júlia, Madách Imre vagy Kormos István – is kell szerepelnie.

A versmondó versenyek legjobbjai, kategóriagyőztesei és az egyéni előadók nemzetközi seregszemlén, valamint szakmai továbbképző nyári műhelymunkán vehetnek részt.

A versenyfelhívás ITT érhető el.