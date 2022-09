Igazi székely életérzést csempészhetünk be a mindennapokba a 100 sepsiszéki recept, több mint 100 sepsiszéki háziasszony című könyv segítségével. A kemény táblás, friss és ropogós kötet igazi gasztrokulturális utazást tartogat az egyik legkeletibb erdélyi magyar kistérségbe, Sepsiszékbe.

A baróti Tortoma Kiadó ezúttal is hű maradt sorozata koncepciójához, miszerint minden egyes ételt egy-egy ifjú és éltesebb konyhatündér mutat be. Ráadásul a készítőkről és a munkafolyamatokról „fotódokumentáció” is készült. A hagyományos székely étkek megismerése mellett ez adja a könyv sava-borsát.

A kiadvány segítségével megtudhatjuk, hogyan készítik el Szentivánlaborfalván a csuszpájszot, Gidófalván a csülkös fuszulykát, Sepsikőröspatakon a káposztatortát és a tormás levest, Rétyen pedig az Erdély-szerte elterjedt vinetét, vagyis az igazi padlizsánkrémet.

A fotográfiák alapján látható, hogy szívvel-lélekkel készült az étfalvazoltáni vadas és a zaláni zelleres papfalat is. Ugyanez a lelkesedés, odaadás és hagyománytisztelet mutatkozik meg a desszertszekcióban is, ahol az egerpataki részeg kekszgombóc, az árkosi borókaszelet, valamint a sepsibodoki diós-mézes szelet készteti arra az olvasót, hogy nekiálljon sütni-főzni, s hogy egyúttal a térképért nyúljon, hiszen olyan tájakra is elkalauzol ez a tartalmas könyv, ahová csak ritkán jut el a magyar vándor.