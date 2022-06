A Hagyományok Háza júniusban megjelent Az aranyréce. Mesék, mondák, történetek Moldvából című hangzómellékletes kiadványa válogatás a magyarfalusi származású költő, író, folklorista, Iancu Laura több évtizednyi néprajzi gyűjtéséből.

Az aranyréce e második, bővített kiadása a legkeletibb moldvai magyar település, Magyarfalu, valamint Lujzikalagor hét mesemondójának, hat asszonynak és egy férfinak a huszonkét hosszabb-rövidebb szövegét és helyszíni felvételeinek hanganyagát tartalmazza.

A könyv és a hangzómelléklet

A kötetben tizenhárom tündérmese, hat egyéb mese, két eredetmonda és egy anekdota kapott helyet – a Népmesetár című sorozat korábbi népmesegyűjteményéhez hasonlóan – hiteles, szó szerinti lejegyzésben.

„Számomra a könyv legértékesebb része a nyelvezet. Olyan ősi, de élő tájnyelv, amely a XXI. századig megmaradt. Kevés olyan nép van a világon, amely ilyen kincsnek a birtokában van. Igen, az említett falvakban a magyar köznyelvtől távolra sodródott, archaizmusban gazdag nyelvjárást beszélnek. A könyv nem jöhetett volna létre a kiváló memóriájú adatközlők nélkül. Tisztelettel kötődnek a saját hagyományaikhoz, ebben az esetben a mesékhez, amelyeket örökségül kaptak apójuktól, anyójuktól és keresztszüleiktől. Megható, hogy szinte várták, hogy valakinek továbbadhassák: »Megőriztem, mert arra kaptam.« Magyarfaluból az édesapám, Janku Pál a férfi mesemondója a kötetnek, a Johófiú Jankó mesét kétszer is

elmondja húsz év különbséggel. Ezt a történetet számtalanszor hallottam otthon mind gyermek-, mind felnőttkoromban” – ismerteti a kiadványt a

gyűjtő-szerző, Iancu Laura.

Iancu Laura, a kötet anyagának gyűjtője, írója

Ismert mesetípusok izgalmas, helyi változatai (mint az említett Johófiú Jankó, amely a Fehérlófia-típus variánsa) és szinte ismeretlen történetek (mint az ördögnél is gonoszabb vénasszony) is szerepelnek a válogatásban. Az olvasók további tájékozódását a bevezető fejezet néprajzi és nyelvészeti tanulmányai segítik, és emellett a meseszövegek tájszavainak jelentését is megismerhetik. A jegyzetek mesetípus-meghatározást, más közlésekre vagy szövegpárhuzamokra utalást, egyes mesék elhangzásának körülményeit tartalmazzák.

A moldvai mesemondás világával foglalkozó kiadványt mesemondókról és magyarfalusi kulturális eseményekről készült fotók színesítik. A hangzómelléklet a kötet végén található QR-kód segítségével érhető el.

