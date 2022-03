Idén a határon túli magyarlakta területekről is keresik a Virtuózok új évadának tehetségeit – hangzott el a közmédiában zajló produkcióról tartott hétfői sajtótájékoztatón. A klasszikus zenei tehetségkutató szakemberei a Felvidékre, Erdélybe, Csángóföldre és Vajdaságba is ellátogatnak, hogy meghallgassák a klasszikus zenét játszó fiatalokat.

Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere emlékeztetett:

a Virtuózok folyamatosan megújuló repertoárja révén felfedezhetjük ifjú tehetségeinket, akik eljuthatnak a világ zeneművészetének a szentélyeibe, és képviselhetik ezt a kicsi, de szellemileg, kultúrájában, hagyományaiban annál nagyszerűbb nemzetet. A szervezők elhatározták, hogy bevonják a határokon túl élő magyar fiatalokat is, a zenetanárokkal már kiépítették a kapcsolatot.

Peller Mariann, a Virtuózok alapítója és producere felidézte, hogy a határon túli magyarok minden évben jelentkezhettek a műsorba, azonban az idén másképp szeretnék megszólítani őket. Már felkeresték azokat a zenetanárokat, akiknek segítenek abban, hogy minden tehetséges külhoni fiatal magyart megtalálhassanak. A jelentkező tehetségeket felkészítő órákkal és tanárokkal fogják segíteni. A 3 magyarországi mellett egy határon túli fiatal juthat majd a nagy nemzetközi válogatóba.

2022-ben is a téli műsorstruktúrában, novemberben mutatják majd be mind az 5 résztvevő ország tévécsatornái a Visegrádi Virtuózok+Szlovénia műsort, így idén is akár 70 millió ember ismerheti meg hazánk és a régió gazdag zenei hagyományait.

Az állandó zsűritag, Plácido Domingo mellett a nemzetközi zsűri tagja többek között Pablo Sainz-Villegas világhírű spanyol gitárművész, Stjepan Hauser horvát csellista, Harvey Goldsmith koncertszervező, valamint Matteo Bocelli énekes is. A magyar válogató zsűrije 2 új taggal bővült, a zsűrielnök Keller András Kossuth-, Liszt-, Bartók-Pásztory-díjas zeneművész lett. A másik új magyar zsűritag a tavalyi nemzetközi adások mentora, Káel Norbert zongoraművész, a crossover zenei stílus egyik legismertebb képviselője. Továbbra is zsűritagok között szerepel Bogányi Gergely zongoraművész, Miklósa Erika operaénekesnő, Balázs János zongoraművész, valamint Batta András zenetörténész.

Pénteken este, 20 óra 45 perctől a Dunán lesz látható az elmúlt 2 év nemzetközi adásainak összeállításából álló, Válogatás a Virtuózok V4+ évadaiból című műsor. A műsorban a 2020-as és 2021-es évad legérdekesebb pillanatait idézik fel Bősze Ádám és Miklósa Erika kommentárjaival. A műsor végén már a 2022-es magyar válogató eseményeiből is ízelítőt kaphatnak a nézők.

A tehetséggondozás, a kiemelkedő tehetségek számára koncertlehetőségek biztosítása továbbra is az egyik legfontosabb missziója a Virtuózok programnak. Április 25-én kerül sor a Virtuózok Nemzetközi Művészeti Bizottságának ülésére a Magyar Zene Házában, Plácido Domingo elnökletével. A Bizottságban részt vesz még Keller András hegedűművész, karmester, Bogányi Gergely zongoraművész, Clara Dent oboaművész, Petar Culic gitárművész, Hollerung Gábor karmester, valamint Eckhardt Gábor és Kohán István zenetanárok. A kiemelkedő tehetségeket két körben hallgatják meg a bizottság tagjai és választják ki azokat, akik számára különleges nemzetközi tehetséggondozó program indul

– mondta Peller Mariann.

A határon túli magyarok számára meghirdetett Virtuózok-válogatókra május 15-ig lehet jelentkezni a virtuozok.hu/jelentkezes oldalon.

Borítókép: MTI / Koszticsák Szilárd